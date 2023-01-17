День фінансів: перший транш у 2023 році, прогноз курсу долара від бізнесу, грошові перекази під час війни — Finance.ua

День фінансів: перший транш у 2023 році, прогноз курсу долара від бізнесу, грошові перекази під час війни Сьогодні 17:50

Вівторок, 17 січня. Поки у швейцарському місті Давос стартував Всесвітній економічний форум, в Україні говорили про таке:

Перший транш у 2023 році. Сьогодні Єврокомісія Сьогодні Єврокомісія здійснила виплату Україні 3 млрд євро — першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро на 2023 рік. Наступні виплати здійснюватимуть щомісяця з березня розміром 1,5 млрд євро за раз.

Курс долара через 12 місяців. Згідно з результатами опитування українських підприємців, Згідно з результатами опитування українських підприємців, бізнес очікує , що середнє значення обмінного курсу через 12 місяців становитиме 42.59 грн/дол. США. У попередньому кварталі зазначали, що буде 41.93 грн/дол. США. Також бізнес продовжує прогнозувати скорочення кількості працівників на підприємствах нижчими темпами.

Додамо, що експерти Morgan Stanley погіршили прогнози для курсу долара США.

Грошові перекази під час війни. У січні-листопаді українці У січні-листопаді українці переказали з-за кордону майже 12 млрд доларів — на 5,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року (даних за грудень ще немає). Протягом 2021 року заробітчани переказали в Україну понад 14 млрд доларів. Водночас, за даними Нацбанку, витрати українців за кордоном рекордно зросли.

До речі, влада Ірландії замислюється про те, як залишити українців у країні після закінчення війни та полегшити їм отримання посвідки на проживання та громадянства.

Зарплати українських розробників. Як сказано в дослідженні порталу DOU, медіанні Як сказано в дослідженні порталу DOU, медіанні зарплати розробників в Україні не зменшилися: як і пів року тому, середня зарплата становить $3400. Найвищі медіанні зарплати у розробників у Львові та області ($3750) та в Києві й області ($3600). На другому місці — ті, хто зараз живе на Закарпатті та у Вінниці чи області ($3300).

Як розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, станом на 1 січня на одне вільне робоче місце в Україні претендують дев’ять безробітних.

Інтернет у поїздах Інтерсіті. В Україні з’явився перший поїзд Інтерсіті+, де В Україні з’явився перший поїзд Інтерсіті+, де встановлено термінали Starlink . Результати тестування показали, що доступність на маршруті становить 97%, а стабільна швидкість — до 100 Мбіт/с. До кінця року будуть підключені усі потяги цього типу. Мінцифри вже передало Укрзалізниці 450 терміналів, а на початку лютого буде доставлено ще одну партію.

Нафтогаз запустив онлайн-магазин. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запустила власну онлайн-платформу з продажів техніки та приладів для дому. В онлайн-магазині доступні для придбання газові котли, колонки та плити, зарядні станції, генератори, кліматична техніка, туристичне спорядження, тощо.

«Усть-Дунайськ» пішов з молотка за 201 млн грн. Вперше за часи незалежності України було Вперше за часи незалежності України було приватизовано морський порт . Вартість «Усть-Дунайська» зросла більш ніж утричі — з 60 млн гривень стартової ціни до 201 млн фінальної. За право приватизації порту в торгах змагалися 8 учасників.

Нагадаємо, депутати 12 січня ухвалили в другому читанні законопроєкт 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)». У законі багато позитивних новацій для розвитку cashless-розрахунків в Україні. Finance.ua вирішив розібратись, що таке електронні гроші, які зміни вносяться до Податкового кодексу та які банки мають право випускати електронні гроші:

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