Успішно завершено тестування вай-фай Starlink в Інтерсіті — Finance.ua

Успішно завершено тестування вай-фай Starlink в Інтерсіті Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин повідомив , що успішно завершили тестування вай-фай на базі технології Starlink в поїзді Інтерсіті.

«Подзвонив із поїзда по відео зв’язку віце-прем’єр-міністру Михайлу Федорову і подякував за підтримку. А тепер розкажу трохи як це було. Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів», — зазначив він.

Результати тестування:

⁃ доступність на маршруті 97%.

⁃ швидкість до 100 Мбіт/с.

Раніше віцепремʼєр і міністр цифрової трансформації повідомив, що Мінцифри завезло 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури. А найближчим часом Україна має отримати ще 4000–5000 Starlink.

Довідка Finance.ua:

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