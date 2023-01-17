Успішно завершено тестування вай-фай Starlink в Інтерсіті — Finance.ua
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Успішно завершено тестування вай-фай Starlink в Інтерсіті

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Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин повідомив, що успішно завершили тестування вай-фай на базі технології Starlink в поїзді Інтерсіті.
«Подзвонив із поїзда по відео зв’язку віце-прем’єр-міністру Михайлу Федорову і подякував за підтримку. А тепер розкажу трохи як це було. Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів», — зазначив він.
Результати тестування:
⁃ доступність на маршруті 97%.
⁃ швидкість до 100 Мбіт/с.
Раніше віцепремʼєр і міністр цифрової трансформації повідомив, що Мінцифри завезло 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури. А найближчим часом Україна має отримати ще 4000–5000 Starlink.

Довідка Finance.ua:

  • Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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