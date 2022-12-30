Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів — Finance.ua

Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які запроваджують пільгове ввезення Starlink та генераторів в Україну.

Ці документи вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, які спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури.

Зокрема, на законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink тощо без мита та ПДВ. У тому числі фізичними особами. Така норма діятиме до травня 2023.

Крім того, пільговий режим розповсюджуватиметься на поштові та експрес-відправлення.

Як зазначив Железняк, парламентарі проголосували також за надання можливості зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням Кабінету Міністрів, додав депутат, якщо обсяг пального перевищує 2000 літрів, необхідно буде повідомити Податковій за декларативним принципом.

Закони вступають в силу через 3 дні після опублікування, або на початку січня 2023 року.

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Економічна Правда За матеріалами:

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