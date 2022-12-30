Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів — Finance.ua
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Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів

Казна та Політика
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Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів
Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів
Президент Володимир Зеленський підписав закони, які запроваджують пільгове ввезення Starlink та генераторів в Україну.
Про це йдеться на сторінках законів № 8196 та № 8197 на сайті Верховної Ради, повідомляє перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.
Ці документи вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, які спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури.
Зокрема, на законодавчому рівні впроваджується ввезення генераторів, іншого обладнання, Starlink тощо без мита та ПДВ. У тому числі фізичними особами. Така норма діятиме до травня 2023.
Крім того, пільговий режим розповсюджуватиметься на поштові та експрес-відправлення.
Як зазначив Железняк, парламентарі проголосували також за надання можливості зберігати пальне без ліцензії. За наполяганням Кабінету Міністрів, додав депутат, якщо обсяг пального перевищує 2000 літрів, необхідно буде повідомити Податковій за декларативним принципом.
Закони вступають в силу через 3 дні після опублікування, або на початку січня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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