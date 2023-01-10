Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink — Finance.ua

Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink

Голова Мінцифри Михайло Федоров в інтервʼю «Суспільному» розповів про те, скільки Starlink отримала Україна та як відбувається процес оплати.

Віцепремʼєр і міністр цифрової трансформації повідомив, що Мінцифра завезла 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури. А найближчим часом Україна має отримати ще 4000–5000 Starlink.

Поставки останньої партії, яку частинами продовжує отримувати Україна, були організовані під час критичної ситуації блекауту в Україні завдяки комунікації між Маском та Михайлом Федоровим.

Читайте також Зеленський підписав закони для пільгового ввезення Starlink та генераторів

«Він (Маск) відреагував швидко, зробив чат з менеджментом, партнери швидко відреагували, надали гроші. Я відчув, що дійсно допомога продовжується», — сказав міністр.

Він зазначив, що все це закуплено завдяки донорській допомозі інших держав.

«Зокрема, майже 20 тис. закупила Польща, сплачуючи кошти напряму компанії Space X Ілона Маска», — сказав Федоров.

Читайте також SpaceX планує дозволити пряме підключення до Starlink зі смартфонів

Міністр зазначив, що компанія Starlink отримує сплату за послуги наперед на декілька місяців, щоб мати змогу отримувати послуги звʼязку безперервно.

За словами Федорова, Україна отримує спецціну і вона нижча, ніж вартість для громадянина з будь-якої країни світу, а використовує водночас великий трафік, як для комерційних компаній.

«А це повинен бути взагалі інший тариф і він може коштувати $2000 на місяць», — коментує міністр.

У жовтні була ситуація, коли компанія SpaceX підприємця Ілона Маска відмовилася постачати Україні послуги супутникового зв’язку Starlink безоплатно.

Для врегулювання ситуації з нестачі коштів за словами Михайла Федорова була створена комунікація між Ілоном Маском та міжнародними партнерами, які допомагають Україні.

Довідка Finance.ua:

в грудні 2022 року вартість станції зв’язку Starlink в Україні зросла до $700 доларів, хоча раніше складала лише $385. А 20 грудня ціну на антени Starlink знову знизили до $600.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.