Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink — Finance.ua

Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink
Голова Мінцифри Михайло Федоров в інтервʼю «Суспільному» розповів про те, скільки Starlink отримала Україна та як відбувається процес оплати.
Віцепремʼєр і міністр цифрової трансформації повідомив, що Мінцифра завезла 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури. А найближчим часом Україна має отримати ще 4000–5000 Starlink.
Поставки останньої партії, яку частинами продовжує отримувати Україна, були організовані під час критичної ситуації блекауту в Україні завдяки комунікації між Маском та Михайлом Федоровим.
«Він (Маск) відреагував швидко, зробив чат з менеджментом, партнери швидко відреагували, надали гроші. Я відчув, що дійсно допомога продовжується», — сказав міністр.
Він зазначив, що все це закуплено завдяки донорській допомозі інших держав.
«Зокрема, майже 20 тис. закупила Польща, сплачуючи кошти напряму компанії Space X Ілона Маска», — сказав Федоров.
Міністр зазначив, що компанія Starlink отримує сплату за послуги наперед на декілька місяців, щоб мати змогу отримувати послуги звʼязку безперервно.
За словами Федорова, Україна отримує спецціну і вона нижча, ніж вартість для громадянина з будь-якої країни світу, а використовує водночас великий трафік, як для комерційних компаній.
«А це повинен бути взагалі інший тариф і він може коштувати $2000 на місяць», — коментує міністр.
У жовтні була ситуація, коли компанія SpaceX підприємця Ілона Маска відмовилася постачати Україні послуги супутникового зв’язку Starlink безоплатно.
Для врегулювання ситуації з нестачі коштів за словами Михайла Федорова була створена комунікація між Ілоном Маском та міжнародними партнерами, які допомагають Україні.
Довідка Finance.ua:
- в грудні 2022 року вартість станції зв’язку Starlink в Україні зросла до $700 доларів, хоча раніше складала лише $385. А 20 грудня ціну на антени Starlink знову знизили до $600.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною