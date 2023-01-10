Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink — Finance.ua

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Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink

Казна та Політика
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Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink
Федоров розповів, хто сплачує та як відбуваються поставки Starlink
Голова Мінцифри Михайло Федоров в інтервʼю «Суспільному» розповів про те, скільки Starlink отримала Україна та як відбувається процес оплати.
Віцепремʼєр і міністр цифрової трансформації повідомив, що Мінцифра завезла 25 000 Starlink із початку війни. Переважна більшість їх використані для військових, лікарень, а також для критичної інфраструктури. А найближчим часом Україна має отримати ще 4000–5000 Starlink.
Поставки останньої партії, яку частинами продовжує отримувати Україна, були організовані під час критичної ситуації блекауту в Україні завдяки комунікації між Маском та Михайлом Федоровим.
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«Він (Маск) відреагував швидко, зробив чат з менеджментом, партнери швидко відреагували, надали гроші. Я відчув, що дійсно допомога продовжується», — сказав міністр.
Він зазначив, що все це закуплено завдяки донорській допомозі інших держав.
«Зокрема, майже 20 тис. закупила Польща, сплачуючи кошти напряму компанії Space X Ілона Маска», — сказав Федоров.
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Міністр зазначив, що компанія Starlink отримує сплату за послуги наперед на декілька місяців, щоб мати змогу отримувати послуги звʼязку безперервно.
За словами Федорова, Україна отримує спецціну і вона нижча, ніж вартість для громадянина з будь-якої країни світу, а використовує водночас великий трафік, як для комерційних компаній.
«А це повинен бути взагалі інший тариф і він може коштувати $2000 на місяць», — коментує міністр.
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У жовтні була ситуація, коли компанія SpaceX підприємця Ілона Маска відмовилася постачати Україні послуги супутникового зв’язку Starlink безоплатно.
Для врегулювання ситуації з нестачі коштів за словами Михайла Федорова була створена комунікація між Ілоном Маском та міжнародними партнерами, які допомагають Україні.

Довідка Finance.ua:

  • в грудні 2022 року вартість станції зв’язку Starlink в Україні зросла до $700 доларів, хоча раніше складала лише $385. А 20 грудня ціну на антени Starlink знову знизили до $600.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
dev.ua
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