SpaceX планує дозволити пряме підключення до Starlink зі смартфонів — Finance.ua

SpaceX планує дозволити пряме підключення до Starlink зі смартфонів Сьогодні 01:59 — Технології&Авто

SpaceX готується запропонувати абонентам можливість підключення до інтернет-мережі Starlink зі смартфонів. Роботи у цьому напрямку вже розпочалися.

Підконтрольний Ілону Маску бренд працює над технологією, що забезпечує підключення смартфонів до згаданої фірмової мережі без використання спеціалізованого обладнання. Для цього близько 2000 супутників орбітального угруповання планується оснастити рішенням під назвою «direct-to-cellular». Заявку до американської комісії з комунікацій FCC з проханням схвалити проект вже передано.

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Нині кількість супутників І покоління на орбіті становить 3,5 тисячі. Незабаром угруповання SpaceX приросте ще 7,5 тисяч апаратів II покоління. Дві тисячі з них будуть оснащені вказаною технологією, покликаною забезпечити трафік на швидкостях до 18,3 Мбіт/сек. включно. Проект реалізується на користь американського телеком-провайдера T-Mobile. Представники останнього заявляють про майбутнє викорінення «мертвих зон» мобільного зв’язку в Штатах.

Заявлені терміни пропозиції «повного та безперервного» покриття смартфонів за допомогою 2 000 спеціально обладнаних супутників — 2024-25 рр.

prostomob За матеріалами:

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