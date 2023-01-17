201 млн грн: в Україні вперше приватизували морський порт — Finance.ua

201 млн грн: в Україні вперше приватизували морський порт Сьогодні 15:34 — Фондовий ринок

Фонд державного майна успішно провів приватизаційний онлайн-аукціон в державній системі Прозорро.Продажі морського порту вперше за часів незалежності України.

Про це повідомив Фонд держмайна.

Вартість «Усть-Дунайська» зросла у більш ніж в 3 рази з 60 мільйонів гривень стартової ціни до 201 мільйона переможної. За право приватизації порту в торгах змагалися 8 учасників.

З 1 квітня порт відновив роботу, і з того часу перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна та 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів при проєктній спроможності в 4,1 млн тонн. Фактично сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей.

«До великої війни про „Усть-Дунайськ“ майже всі забули, але він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Але для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес», — зазначає Голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

«Це перший порт, приватизований у системі Прозорро.Продажі. Знакова подія, яка показує, що держава готова. У понад два рази вища конкуренція, ніж у середньому на приватизаційних аукціонах, і кратне зростання ціни, — підтвердження готовності і бізнесу змагатися за такі активи», — коментує Олексій Соболев, директор ДП «Прозорро.Продажі».

До повномасштабного вторгнення основні інвестиції йшли в інші морські порти. Після приватизації новий власник «Усть-Дунайська» зможе направляти приватні інвестиції на активізацію діяльності цього працюючого порту.

Нагадаємо, що переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лоту після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

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