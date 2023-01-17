Скільки зараз заробляють українські розробники (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки зараз заробляють українські розробники (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки зараз заробляють українські розробники (інфографіка)
Скільки зараз заробляють українські розробники (інфографіка)
Медіанні зарплати розробників в Україні не зменшилися: як і пів року тому, середня зарплата становить $3400. Про це йдеться в дослідженні порталу DOU, яке зібрало 13 316 анкет від ІТ-фахівців усіх рівнів і спеціалізацій.

Головне із дослідження

  • Медіанні зарплати розробників не зменшилися: як і пів року тому, середня зарплата становить $3400.
  • У фахівців рівня Senior і вище компенсації навіть зросли: Senior +$300, Team Lead +$100, Tech Lead +$365.
  • Розробники повертаються в Київ і область: тут живуть 36% тих, хто перебуває в Україні. Влітку таких було 27%.
  • 1% найбільш високооплачуваних розробників отримують зарплати від $9200.
  • Найвища медіанна зарплата у розробників, які тимчасово живуть за кордоном, але планують повернутися, — $4500.
  • Scala, Go і Rust залишаються мовами з найвищими медіанними зарплатами як у початківців, так і в досвідчених спеціалістів.
  • Різниця в медіанних зарплатах тих, хто знає англійську добре, і тих, хто майже не володіє нею, може сягати $1–2 тисячі.
Скільки зараз заробляють українські розробники (інфографіка)

Мови програмування

JavaScript залишається мовою, яку українські розробники використовують найчастіше, — 21% назвали її основною. Продовжує зростати частка тих, хто найчастіше обирає TypeScript — 16% (пів року тому — 14%, рік тому — 8%). Кількість тих, хто пише на PHP, поступово зменшується — 9% (пів року тому було 10%, рік тому — 11%).
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При цьому Scala, Go і Rust залишаються мовами з найвищими медіанними зарплатами як у початківців, так і в досвідчених спеціалістів. Середня зарплата розробників, які переважно працюють зі Scala, — $5500, Go — $5200, Rust — $5000.
  • JavaScript. Медіанні зарплати фахівців з JS рівня Junior та Middle вже рік залишаються незмінними. Зарплати Senior відновили зростання: за останні пів року +$250
  • Java. За останні пів року зросла лише медіанна зарплата Senior: +$200. Зарплати Middle поки не змінилися, а джунів залишаються на рівні грудня 2021 року
  • C# / .NET. Попри війну, медіанні зарплати C# / .NET зростали весь 2022 рік. Найбільше — у Senior: +$375 за пів року. Зарплати мідлів та джунів теж дещо підвищилися (+$75 та +$50) і сягнули середнього на ринку значення
  • PHP. Зарплата джунів продовжує знижуватися: на $50 в першому півріччі і ще на $100 у другому. Зарплати мідлів дещо зросли після літнього падіння і повернулися на рівень грудня 2021 року. Зарплати сеньйорів після зупинення влітку 2022 року в другому півріччі зросли на $200
  • Python. Медіанна зарплата сеньйорів зросла на $100 і досягла середньоринкового рівня ($5000). Медіанна зарплата мідлів, після безперервного з літа 2020 року зростання, дещо знизилася (-$100). Зарплати джунів теж трохи впали (-$45)
  • C++. Після значного зростання в першій половині 2022 року медіанна зарплата сеньйорів не змінилася — $4700. Зарплата мідлів зменшилася до рівня літа 2021 року (-$400 до $2300). У джунів, навпаки, після річного падіння зростання на $100
  • Ruby/Rails. Найбільше зростання у сеньйорів: +$700. У мідлів +$100. Зарплати джунів теж продовжують підвищуватися (+$125 за останні пів року), але кількість відповідей не дуже велика (20), тому до цих даних варто ставитися з обережністю
  • Swift. Найбільше зростання — у мідлів (+$225), у джунів теж невелике зростання (+$50). Зарплати сеньйорів дещо знизилися після кількарічного зростання та повернулися на рівень грудня 2021 року.
  • Kotlin. Медіанна зарплата сеньйорів продовжує зростати: +$200 за останні пів року. Зарплати джунів теж трохи підвищилися і досягли середньоринкового рівня (+$100 до $1000). У мідлів невелике падіння (-$100) після року активного зростання.
  • TypeScript. Зарплати зростали у першому півріччі 2022 року, а в другому переважно зупинилися. Дещо збільшилась медіанна зарплата джунів (на $60 до $1000). У сеньйорів ситуація не змінилася, а у мідлів компенсація навіть трохи зменшилася (-$190)

Медіанні зарплати та англійська

Українські розробники переважно знають англійську мову на середньому рівні (так оцінили себе 36% фахівців) чи вище середнього (43%).
За останні пів року частка розробників, які оцінюють свій рівень володіння англійською як вище середнього (Upper-Intermediate) зросла з 41% до 43% за рахунок спеціалістів, чиї знання не дотягують до Intermediate. Частка тих, хто знає англійську на просунутому рівні, становить 9% і практично не змінилася за весь час зарплатних опитувань.

Досвід роботи в ІТ

Медіанні зарплати розробників з досвідом до року — менше як $1000, проте надалі щороку вони суттєво підвищуються. Після восьми років досвіду медіанна зарплата фахівців перестає збільшуватися — схоже, у цей період на компенсацію передусім впливає роль (Lead, Architect, керівник), а не досвід як такий.
Скільки зараз заробляють українські розробники (інфографіка)

За містами

В Україні, як і пів року тому, найвищі медіанні зарплати у розробників у Львові та області ($3750) та в Києві й області ($3600). На другому місці — ті, хто зараз живе на Закарпатті та у Вінниці чи області ($3300). Далі — Дніпро, Чернівці та Черкаси ($3000). Це регіони, в яких нині мешкає велика кількість досвідчених розробників — понад 40% з них мають рівень від Senior.
У Львові дещо більші, ніж у Києві, зарплати фахівців з C# / .NET: $4000 проти $3525. Медіанні зарплати TypeScript-розробників у Львові теж трохи вищі ($3725 проти $3500 у Києві), але передусім у досвідчених. У Києві вищі зарплати у досвідчених фахівців з JavaScript, Java та Python.
Скільки зараз заробляють українські розробники (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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