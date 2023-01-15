Де у світі працюють найбільш оплачувані айтішники — Finance.ua

Де у світі працюють найбільш оплачувані айтішники Сьогодні 07:01 — Особисті фінанси

Де у світі працюють найбільш оплачувані айтішники

Компанія Levels.fyi оприлюднила річний звіт про компенсацію, найбільш високооплачувані компанії, місцезнаходження та інші тенденції, який заснований на 150 000 повідомлень про заробітну плату від фахівців.

Середня загальна винагорода в Сполучених Штатах у 2022 році загалом знизилася порівняно з 2021 роком.

Найменше зниження торкнулось інженерів-програмістів, середня зарплатня яких знизилась на 2,2%. Тоді як найбільше постраждали спеціалісти з продажів, оплата праці яких стала менше на 16%.

Зарплатні тренди серед спеціалістів IT-професій (Таблиця: Levels.fyi)

Віддалена робота

Levels.fyi називає 2022-й — великим роком для віддаленої роботи.

За їх даними, 28% респондентів, це приблизно 29 000 тих, що надіслали свої дані, працювали віддалено.

У США спостерігалася значна присутність віддалених співробітників у більшості великих метрополітенів і міст.

За межами США одними з найкращих міст для віддалених працівників були Торонто, Бенгалуру, Ванкувер, Лондон і Монреаль.

Але компанія зауважує, що пропозиції, які могли початися як дистанційні, згодом іноді повертались до особистої чи гібридної роботи.

Де фахівці отримували найбільше

Підсумки оплати труда IT-спеціалістів у США на 20%—50% більше аналогічних позицій в Європі.

Зображення: Levels.fyi

Найоплачуванішим містом для айтішників став швейцарський Цюріх ($178 000 на рік), за ним іде Лондон ($116 000), і третє місце поділили Дублін та Копенгаген (по $112 000).

Замкнув десятку німецький Штутгарт ($79 000).

Таблиця: Levels.fyi

Серед азійських країн по оплаті праці айтішників лідирує ізраїльський Тель-Авів ($159 000), відриваючись від канадського Ванкувера ($123 000) майже на 23%.

Зображення: Levels.fyi

Але всі інші міста Канади, Австралії та Нової Зеландії сплачують зарплатню айтішникам на 15-55% більше, ніж в Китаї, Арабських Еміратах, Японії, Тайваню, Індії та інших азійських містах і країнах.

Таблиця: Levels.fyi

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.