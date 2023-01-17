Яким буде курс долара на кінець 2023 року: Morgan Stanley знизив прогнози — Finance.ua

Яким буде курс долара на кінець 2023 року: Morgan Stanley знизив прогнози Сьогодні 11:04 — Валюта

Яким буде курс долара на кінець 2023 року: Morgan Stanley знизив прогнози

Експерти Morgan Stanley погіршили прогнози для курсу долара США, наголосивши на пожвавленні світової економіки, а також на послабленні невизначеності, пов’язаної, зокрема, з інфляційним тиском, повідомляє MarketWatch.

Доларовий індекс ICE (показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів та шведська крона), до кінця 2023 року складе 98 пунктів, очікують аналітики. Їх попередній прогноз передбачав, що індекс завершить рік на рівні 104 пункти.

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"Макроекономічні сили, які стримували послаблення американської валюти, тепер посилюють його, — йдеться в огляді аналітиків. — Глобальне зростання демонструє ознаки пожвавлення, невизначеність щодо перспектив економіки та інфляції слабшає, і долар втрачає свою перевагу в carry trade на тлі зростання ставок за кордоном.

Прогноз Morgan Stanley для курсу євро у парі з доларом на кінець 2023 року підвищено до $1,15 із $1,08. У понеділок він становив $1,0824.

Курс долара до юаня, як очікується, становитиме 6,65 юаня/$1 до кінця року (попередній прогноз — 6,8 юаня/$1). Вартість американської валюти відносно китайської піднялася під час торгів на 0,45%, до 6,7334.

За останній рік доларовий індекс ICE зріс на 7,5%, курс американської валюти у парі з євро додав 5,4%, з юанем — 6,1%.

Довідка Finance.ua:

індекс долара США щодо кошика валют впав до семимісячного мінімуму 101,77. У понеділок, 16 січня, тривав розпродаж минулого тижня після того, як споживчі ціни в США впали вперше більш ніж за 2,5 роки;



у Нацбанку України кажуть, що фіксація обмінного курсу гривні була і залишається основним фактором утримання інфляції під контролем, однак досягти цього вдалося завдяки комплексу заходів, зокрема підвищенню облікової ставки до 25%.

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