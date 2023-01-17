«Нафтогаз» відкрив інтернет-магазин товарів для дому — Finance.ua

«Нафтогаз» відкрив інтернет-магазин товарів для дому Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» запустила власну онлайн-платформу з продажів техніки та приладів для дому.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram

«Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ залишається надійним постачальником блакитного палива для більшості українців. Як ніколи команда компанія розуміє, що сьогодні у кожного з нас спільна мета — зберегти тепло в домівках», — йдеться в повідомленні.

В онлайн-магазині доступні для придбання газові котли, колонки та плити, зарядні станції, генератори, кліматична техніка, туристичне спорядження, тощо.

Економічна Правда За матеріалами:

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