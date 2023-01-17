Українці стали переказувати менше грошей з-за кордону й більше витрачати там — Finance.ua

Українці стали переказувати менше грошей з-за кордону й більше витрачати там Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Українці стали переказувати менше грошей з-за кордону й більше витрачати там

Через повномасштабну російську агресію за кордон змушені були виїхати більше 11 млн українців. Така хвиля міграції суттєво вплинула на економіку України. Ймовірно, вперше у 2022 році громадяни витратили більше грошей за кордоном, аніж перевели в Україну.

Про це пише «Слово і діло».

Протягом 2021 року заробітчани перевели в Україну понад 14 млрд доларів, у середньому щомісяця надходило близько 1,2 млрд доларів.

У січні-лютому 2022 року обсяг переказів зріс на 11,3% та 5,5% відповідно. Потім обсяг переведених з-за кордону в Україну коштів став падати порівняно з 2021 роком, найбільшим падінням було в березні — мінус 18,8%.

У квітні українці перевели на батьківщину на 11,7% менше коштів, у травні — на 5,8% менше, у червні — на 9%, у липні — на 9,2%, у серпні — 3,8%, у вересні — на 2,5%, у жовтні — на 6%, у листопаді — на 9,4% менше.

Читайте також: Міжнародні грошові перекази сьогодні

Таким чином, у січні-листопаді українці перевели з-за кордону майже 12 млрд доларів — на 5,8% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року (даних за грудень ще немає).

Водночас, за даними Нацбанку, витрати українців за кордоном рекордно зросли. В 2021 році українці витратили 6,25 млрд доларів, а торік лише у січні-жовтні — 16,2 млрд (+208,6%).

Так, у березні 2022-го порівняно з березнем 2021-го витрати українців за кордоном зросли на 233,3% і становили 1,5 млрд доларів. У квітні українці витратили 1,7 млрд доларів (+277,8%), у травні — 1,95 млрд (+290%), у червні — 2 млрд (+263,6%), у липні — 2 млрд (+233,3%), у серпні — 1,95 млрд (+187,6%), у вересні — 2 млрд (+207,7%), у жовтні — 2 млрд (+263,6%). Даних за листопад-грудень поки що немає.

Інфографіка: «Слово і діло»

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.