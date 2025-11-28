День фінансів: ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн грн та житлові ваучери для ВПО на 2 млн грн Сьогодні 17:45

П’ятниця, 28 листопада. Щороку, наприкінці листопада традиційно настає день масштабних розпродажів — Чорна п’ятниця. У 2025 році це свято припадає на 28 листопада. У період високих знижок покупці часто роблять спонтанні покупки, тому виникає питання щодо можливості обміну або повернення таких товарів. Детально про це розповіли в Держпродспоживслужби. Також 28 листопада святкують День працівника системи фінансового моніторингу. Цікаву статистику на цю тему підготував Опендатабот.

Ваучери для ВПО

У понеділок, 1 грудня, розпочинається перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію. На що можна використати житловий ваучер та як подати заяву — розповідаємо тут

🎻 Протягом останнього десятиліття український інвестор навчився працювати з акціями, ETF та криптовалютами. Це чудово, але коли ми шукаємо справжній захист капіталу від інфляції та геополітичних ризиків, погляд часто звертається до матеріальних активів, перевірених часом. Антикваріат — це саме той клас, що поєднує історію, стабільність і потенціал для потужної диверсифікації портфеля.

Чи є антикваріат в Україні справжньою інвестицією, чи це просто дороге хобі? Чи зможе він конкурувати з прибутковістю індексу S&P 500, або надійних облігацій? Про це розповімо в новій статті:

Показник середньої зарплати для обчислення пенсій

У жовтні середній розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становить 21 578 грн 46 коп. Це на понад 388 грн більше від показника за вересень. Дані Пенсійного фонду свідчать , що від початку 2025 року показник середньої зарплати зріс на понад 2918 грн.

Оновлення в Резерв+

З 28 листопада подати запит на відстрочку в мобільному застосунку «Резерв+» можуть військовозобовʼязані, у яких один із батьків має інвалідність першої чи другої групи. Послуга доступна, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Крім того, застосунок Резерв+ отримає оновлений дизайн і розширені можливості. Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.

Виплата Нацкешбеку за вересень

Міністерство економіки повідомило , що виплата за програмою «Національний кешбек» за вересень відбудеться 29−30 листопада. Держава перерахує 3,8 млн українців сумарно понад 598 млн гривень, накопичених за покупки українських товарів у вересні. Виплата коштів за жовтень очікується в другій декаді грудня. Виплата за листопад — планово в кінці грудня.

Додамо, що українцям вже нарахували 1,9 млрд грн «Зимової підтримки».

ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн

В Україні готуються до запровадження ПДВ для ФОПів з доходом понад 1 млн гривень в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. Також серед умов є оподаткування доходів від цифрових платформ таких як Bolt, Uklon, Glovo, Booking.com.

«єЯсла» і «єСадок»

У Мінсоцполітики повідомили , що програма «єЯсла» почне діяти з 1 січня 2026 року, а програма «єСадок» розпочне роботу у 2028 році. Наразі держава працює над тим, щоб документи можна було подавати через застосунок Дія. Якщо система не буде технічно готова з 1 січня 2026 року, заяви прийматимуть сервісні центри Пенсійного фонду. Програма все одно почне діяти з нового року.

Підозрілі фінансові операції

Як свідчать дані Опендатабот, за три квартали 2025 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло 1 434 785 повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Це на 10% більше від аналогічного періоду 2024 року, коли було отримано 1,3 млн повідомлень. Значно зросли обсяги матеріалів, що стосуються можливих податкових правопорушень. Від початку 2025 року передано 300 матеріалів про операції на понад 157 млрд грн. Це у 14 разів більше, ніж минулого року.

В’їзд до ЄС

Польща та Угорщина на своїх пунктах пропуску вже запровадили нову цифрову систему в’їзду та виїзду — Entry/Exit System (EES). Румунія та Словаччина ще продовжують цю роботу. Як пояснили в ДПСУ, наповнення системи Entry/Exit System триватиме пів року, тож на 100% інформація щодо біометричних даних — відбитки пальців, зображення обличчя, внесення даних про паспортні документи, інформація про в’їзд та виїзд — ще не скрізь є.

Повернення товару, купленого на «Чорну п’ятницю»

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомило, що споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості, якщо він не підійшов за кольором, фасоном, габаритами, розміром чи іншими індивідуальними характеристиками. Це право діє незалежно від того, чи був товар придбаний за повною ціною, чи під час розпродажу. Так передбачено статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів». Але є товари, які не підлягають обміну

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.