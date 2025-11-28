0 800 307 555
Єрмак подав у відставку з посади голови ОП, — Зеленський

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.
«Сьогодні наступні внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути», — сказав Володимир Зеленський.
Президент у своїй промові не вказав точної причини, через яку Єрмак залишить посаду, але заявив, що хоче, щоб «ні в кого не було жодних питань до України».
За словами президента, завтра будуть проведені консультації з тими, хто може очолити його Офіс.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Сам голова ОП заявив, що слідчі дії проходять у нього вдома, а його адвокати повністю співпрацюють з правоохоронцями.

  • Єрмак Андрій Борисович, керівник Офісу Президента України. Народився 21 листопада 1971 року в місті Київ. Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка, юрист-міжнародник.
  • З 21 травня 2019 року до 11 лютого 2020 року працював помічником Президента України. Указом Президента України 21 червня 2019 року призначений членом Національної інвестиційної ради.
  • З 7 жовтня 2019 по 19 червня 2020 працював членом Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».
  • Указом Президента України 11 лютого 2020 року призначений Керівником Офісу Президента України.
РБК-Україна
