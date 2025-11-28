У Top Gear визначили найкращі автомобілі року (номінації)
У Top Gear визначили найкращий автомобіль року — ним став новий електричний кросовер BMW iX3.
Про це повідомляється на сайті британського видання, пише Уніан.
iX3 став першою моделлю сімейства BMW, яке отримало назву Neue Klasse. Саму машину побудували на основі однойменного концепт-кара, який відсилає до оригінальних седанів і купе баварської марки 60-х років.
Автомобіль вразив суддів своїм дизайном, прекрасною динамікою та різними інноваціями. Окрім цього, BMW iX3 приємно здивував журі великим запасом ходу.
«iX3, як кажуть діти, просто розбиває все в пух і прах і забирає собі найголовніший приз», — кажуть у Top Gear.
Раніше повідомлялося, що ціна новинки становитиме 60 000 доларів.
Переможці в інших номінаціях:
- серед розкішних авто — Rolls-Royce Spectre Black Badge;
- серед седанів — Mercedes-Benz CLA;
- серед універсалів — Audi A6 Avant;
- серед кросоверів — Renault 4 E-Tech;
- серед позашляховиків — Land Rover Defender Octa;
- серед дорогих кросоверів — Aston Martin DBX S;
- серед суперкарів — Ferrari 296 Speciale;
- серед гіперкарів — Ferrari F80;
- серед сімейних авто — Kia PV5;
- серед суперміні — Hyundai Inster.
Нагороду за найкращий дизайн забрав Dacia Hipster, тоді як переможцем у номінації «Найкращий звук» став Ford Mustang GTD.
