У Top Gear визначили найкращі автомобілі року (номінації)

У Top Gear визначили найкращий автомобіль року — ним став новий електричний кросовер BMW iX3.

Про це повідомляється на сайті британського видання , пише Уніан.

iX3 став першою моделлю сімейства BMW, яке отримало назву Neue Klasse. Саму машину побудували на основі однойменного концепт-кара, який відсилає до оригінальних седанів і купе баварської марки 60-х років.

Автомобіль вразив суддів своїм дизайном, прекрасною динамікою та різними інноваціями. Окрім цього, BMW iX3 приємно здивував журі великим запасом ходу.

«iX3, як кажуть діти, просто розбиває все в пух і прах і забирає собі найголовніший приз», — кажуть у Top Gear.

Раніше повідомлялося, що ціна новинки становитиме 60 000 доларів.

Переможці в інших номінаціях:

серед розкішних авто — Rolls-Royce Spectre Black Badge;

серед седанів — Mercedes-Benz CLA;

серед універсалів — Audi A6 Avant;

серед кросоверів — Renault 4 E-Tech;

серед позашляховиків — Land Rover Defender Octa;

серед дорогих кросоверів — Aston Martin DBX S;

серед суперкарів — Ferrari 296 Speciale;

серед гіперкарів — Ferrari F80;

серед сімейних авто — Kia PV5;

серед суперміні — Hyundai Inster.

Нагороду за найкращий дизайн забрав Dacia Hipster, тоді як переможцем у номінації «Найкращий звук» став Ford Mustang GTD.

