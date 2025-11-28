Найдовговічніша версія автомобілів Tesla Сьогодні 09:13 — Технології&Авто

Найдовговічніша версія автомобілів Tesla

Коли Tesla почала масово ставити літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї на базові Model 3, багато хто сприйняв це як здешевлення. Менша щільність енергії, менший запас ходу — здавалося, покупці отримали гірший продукт.

Німецький ресурс Voltest вирішив перевірити, як ці акумулятори поводяться в реальному житті. Результати виявилися несподіваними.

Voltest спеціалізується на тестуванні батарей і має доступ до даних тисяч вживаних Tesla. Аналіз зосередився на двох типах акумуляторів Model 3:

NMC (нікель-марганець-кобальт) — стандарт для версій Long Range

LFP (літій-залізо-фосфат) — ставлять на базові Model 3 з китайської Gigafactory Shanghai після 2021 року

Логіка проста: NMC дає більший запас ходу через вищу енергетичну щільність. LFP компактніший і дешевший, але їде менше. Питання було в тому, як ці батареї старіють.

Цифри говорять самі за себе

На пробігу близько 100 тисяч кілометрів картина деградації виглядає так:

NMC-батареї втрачають у середньому 7% початкової ємності

LFP-батареї втрачають лише 3%

Різниця майже вдвічі. Це означає, що через кілька років експлуатації «бюджетна» LFP-версія зберігає свій запас ходу краще, ніж «преміальна» Long Range з NMC.

Пояснення криється у фізиці та хімії процесів. LFP-акумулятори менш чутливі до перегріву, не вимагають агресивного охолодження. Вони просто міцніші конструктивно.

Є й експлуатаційний момент. Tesla рекомендує власникам LFP-версій регулярно заряджати автомобіль до 100% - це допомагає калібрувати батарею та підтримувати її здоров’я. Власники NMC-версій, навпаки, заряджають лише до 80−90%, щоб продовжити ресурс акумулятора. Парадокс: обмеження заряду допомагає зберегти NMC, але все одно LFP деградує повільніше навіть при повному заряді.

Дослідження Voltest — важлива інформація для вторинного ринку. Якщо вибираєте між вживаною Model 3 Long Range з NMC і китайською Standard Range з LFP, не поспішайте відкидати другий варіант через менший запас ходу.

Так, Long Range проїде більше на одному заряді. Але через п’ять років експлуатації різниця в реальному пробігу може виявитися меншою, ніж очікувалося. LFP втратить 3%, NMC — 7%. Якщо початковий запас Long Range був 500 км, через 100 тисяч пробігу залишиться 465 км. Якщо Standard Range їхав 400 км, залишиться 388 км. Різниця зменшується.

Плюс LFP-версії зазвичай дешевші на вторинному ринку. З урахуванням кращої довговічності батареї це робить їх вигіднішою інвестицією для тих, кому не критичний максимальний запас ходу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.