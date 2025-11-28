0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найдовговічніша версія автомобілів Tesla

Технології&Авто
1
Найдовговічніша версія автомобілів Tesla
Найдовговічніша версія автомобілів Tesla
Коли Tesla почала масово ставити літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї на базові Model 3, багато хто сприйняв це як здешевлення. Менша щільність енергії, менший запас ходу — здавалося, покупці отримали гірший продукт.
Німецький ресурс Voltest вирішив перевірити, як ці акумулятори поводяться в реальному житті. Результати виявилися несподіваними.
Voltest спеціалізується на тестуванні батарей і має доступ до даних тисяч вживаних Tesla. Аналіз зосередився на двох типах акумуляторів Model 3:
  • NMC (нікель-марганець-кобальт) — стандарт для версій Long Range
  • LFP (літій-залізо-фосфат) — ставлять на базові Model 3 з китайської Gigafactory Shanghai після 2021 року
Логіка проста: NMC дає більший запас ходу через вищу енергетичну щільність. LFP компактніший і дешевший, але їде менше. Питання було в тому, як ці батареї старіють.

Цифри говорять самі за себе

На пробігу близько 100 тисяч кілометрів картина деградації виглядає так:
  • NMC-батареї втрачають у середньому 7% початкової ємності
  • LFP-батареї втрачають лише 3%
Різниця майже вдвічі. Це означає, що через кілька років експлуатації «бюджетна» LFP-версія зберігає свій запас ходу краще, ніж «преміальна» Long Range з NMC.
Пояснення криється у фізиці та хімії процесів. LFP-акумулятори менш чутливі до перегріву, не вимагають агресивного охолодження. Вони просто міцніші конструктивно.
Є й експлуатаційний момент. Tesla рекомендує власникам LFP-версій регулярно заряджати автомобіль до 100% - це допомагає калібрувати батарею та підтримувати її здоров’я. Власники NMC-версій, навпаки, заряджають лише до 80−90%, щоб продовжити ресурс акумулятора. Парадокс: обмеження заряду допомагає зберегти NMC, але все одно LFP деградує повільніше навіть при повному заряді.
Дослідження Voltest — важлива інформація для вторинного ринку. Якщо вибираєте між вживаною Model 3 Long Range з NMC і китайською Standard Range з LFP, не поспішайте відкидати другий варіант через менший запас ходу.
Так, Long Range проїде більше на одному заряді. Але через п’ять років експлуатації різниця в реальному пробігу може виявитися меншою, ніж очікувалося. LFP втратить 3%, NMC — 7%. Якщо початковий запас Long Range був 500 км, через 100 тисяч пробігу залишиться 465 км. Якщо Standard Range їхав 400 км, залишиться 388 км. Різниця зменшується.
Плюс LFP-версії зазвичай дешевші на вторинному ринку. З урахуванням кращої довговічності батареї це робить їх вигіднішою інвестицією для тих, кому не критичний максимальний запас ходу.
За матеріалами:
wheel-news.com
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems