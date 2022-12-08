День фінансів: облікова ставка, підвищення вимог до обов’язкових резервів банків, куди інвестувати в 2023 році — Finance.ua
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День фінансів: облікова ставка, підвищення вимог до обов’язкових резервів банків, куди інвестувати в 2023 році

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У четвер, 8 грудня, Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки та підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. А Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф.
Облікова ставка. Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків.Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.
НБУ підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. Національний банк вирішив підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків за поточними рахунками у гривні та в іноземній валюті на 5 в. п. для посилення монетарної трансмісії. Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.
🧐 До речі, дізнатись більше про фінансові можливості українців, плани НБУ та тренди фінтеху ми вам пропонуємо у статті -

Про що говорили під час FinTech 2022📃

Нагадаємо, що вісімнадцятого листопада відбулася конференція FinTech Ukraine 2022, яку організували портали Finance.ua та Мінфін.
День фінансів: облікова ставка, підвищення вимог до обов’язкових резервів банків, куди інвестувати в 2023 році
Бюджет столиці на 2023. Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2023 рік. «За» таке рішення проголосували 96 депутатів. Також у Київраді схвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки в частині 2023 року.
Куди інвестувати в 2023 році. Хочете знати, куди інвестувати в 2023 році, розуміти, чому одні ринки падають, а інші зростають? Чи бажаєте дізнатися, яким буде курс долара та яку валюту купувати краще, а також дізнатися макроекономічний прогноз на 2023 рік? Тоді рекомендуємо подивитись дискусію конференції Жити на відсотки — «Куди інвестують успішні інвестори. Прогнози на 2023 рік».

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День фінансів: облікова ставка, підвищення вимог до обов’язкових резервів банків, куди інвестувати в 2023 році
Найскладніша ситуація з електропостачанням. Станом на ранок 8 грудня найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається в східному регіоні України — ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів.
  • На випадок блекауту оператори зв’язку мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби.
  • В Україні вже розгорнули понад тисячу «Пунктів Незламності»
«Армія відновлення». Майже 3000 безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у семи областях в рамках проекту «Армія відновлення».
Як український бізнес переживав «блекаутний» листопад. У листопаді було зареєстровано понад 14,5 тисяч ФОПів та 2,6 тисячі нових компаній. Цікаво, що блекаути та проблеми з комунікаціями критично не вплинули на відкриття нових справ — різкого просідання кількості реєстрацій не помічено.
  • А в Мінцифрі повідомили, як працюватиме Дія без інтернету та мобільного зв’язку. Застосунок «Дія» не зберігає документи, а лише підтягує їх з реєстрів, тож для можливості ними користуватись, потрібен зв’язок. Що стосується доступності «Дія» у випадку відключення електроенергії, Банік зазначив, що «в будь-якому випадку все доступно, якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок — то все працюватиме».
Оренда житла. Війна кардинально змінила ринок нерухомості в Україні, зокрема ринок оренди житла. Завдяки хвилі внутрішньої міграції попит на оренду залишається високим із березня.
За матеріалами:
Finance.ua
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