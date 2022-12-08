День фінансів: облікова ставка, підвищення вимог до обов’язкових резервів банків, куди інвестувати в 2023 році — Finance.ua

День фінансів: облікова ставка, підвищення вимог до обов’язкових резервів банків, куди інвестувати в 2023 році Сьогодні 17:50

У четвер, 8 грудня, Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки та підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. А Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф.

Облікова ставка. Правління Національного банку України Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків.Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

НБУ підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків. Національний банк Національний банк вирішив підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків за поточними рахунками у гривні та в іноземній валюті на 5 в. п. для посилення монетарної трансмісії. Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

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