До «Армії відновлення» залучили вже майже 3 тис. безробітних: їм виплатили понад 18 мільйонів — Finance.ua

До «Армії відновлення» залучили вже майже 3 тис. безробітних: їм виплатили понад 18 мільйонів
Майже 3000 безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у семи областях в рамках проекту «Армія відновлення».
Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі Національного телемарафону.
«Уряд пропонує українцям, що втратили роботу, але мають бажання працювати на економічному фронті, брати участь в програмі „Армія відновлення“. Тобто у виконанні суспільно корисних робіт, організованих в регіонах, що дає можливість безробітному отримувати гарантовану мінімальну заробітну плату. Вже близько 3000 людей залучено до таких робіт», — повідомила Юлія Свириденко.
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На сьогодні суспільно корисні роботи проводяться вже в семи областях: Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській, Рівненській і Запорізькій.
Найбільше безробітних залучено в:
- Сумській області — 725 осіб;
- Київській — 659 осіб;
- Полтавській — 595 осіб;
- Донецькій — 440 осіб.
Найближчим часом суспільно корисні роботи будуть організовані також у Волинській та Житомирській областях.
Зарплата. За виконання таких робіт люди отримують щонайменше 6700 грн, при цьому вони можуть отримувати й більше, оскільки регіони мають можливість дофінансовувати оплату за такі роботи зі своїх бюджетів.
Наразі держава виплатила безробітним, що залучені до виконання суспільно корисних робіт, 18,3 млн грн.
Довідка Finance.ua:
Найчастіше людей залучають до:
- розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;
- облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
- розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
- заготівлі дров для військових та населення;
- розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;
- надання соціальних послуг в Пунктах незламності.
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