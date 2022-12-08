До «Армії відновлення» залучили вже майже 3 тис. безробітних: їм виплатили понад 18 мільйонів — Finance.ua

До «Армії відновлення» залучили вже майже 3 тис. безробітних: їм виплатили понад 18 мільйонів Сьогодні 15:59 — Особисті фінанси

До «Армії відновлення» залучили вже майже 3 тис. безробітних: їм виплатили понад 18 мільйонів

Майже 3000 безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт у семи областях в рамках проекту «Армія відновлення».

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі Національного телемарафону.

«Уряд пропонує українцям, що втратили роботу, але мають бажання працювати на економічному фронті, брати участь в програмі „Армія відновлення“. Тобто у виконанні суспільно корисних робіт, організованих в регіонах, що дає можливість безробітному отримувати гарантовану мінімальну заробітну плату. Вже близько 3000 людей залучено до таких робіт», — повідомила Юлія Свириденко.

На сьогодні суспільно корисні роботи проводяться вже в семи областях: Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській, Рівненській і Запорізькій.

Найбільше безробітних залучено в:

Сумській області — 725 осіб;

Київській — 659 осіб;

Полтавській — 595 осіб;

Донецькій — 440 осіб.

Найближчим часом суспільно корисні роботи будуть організовані також у Волинській та Житомирській областях.

Зарплата. За виконання таких робіт люди отримують щонайменше 6700 грн, при цьому вони можуть отримувати й більше, оскільки регіони мають можливість дофінансовувати оплату за такі роботи зі своїх бюджетів.

Наразі держава виплатила безробітним, що залучені до виконання суспільно корисних робіт, 18,3 млн грн.

Довідка Finance.ua:

Найчастіше людей залучають до:

розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

заготівлі дров для військових та населення;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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