Як працюватиме Дія без інтернету та мобільного звязку: у Мінцифрі розкрили деталі — Finance.ua
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Як працюватиме Дія без інтернету та мобільного звязку: у Мінцифрі розкрили деталі

Особисті фінанси
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Як працюватиме Дія без інтернету та мобільного звязку: у Мінцифрі розкрили деталі
Як працюватиме Дія без інтернету та мобільного звязку: у Мінцифрі розкрили деталі
В рамках марафону «Єдині новини» керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік зазначив, що застосунок «Дія» може працювати навіть без підключення до інтернету із мінімальним покриттям мобільного зв’язку.
Оскільки застосунок «Дія» не зберігає документи, а лише підтягує їх з реєстрів, то для можливості ними користуватись, потрібен зв’язок.
Що стосується доступності «Дія» у випадку відключення електроенергії, Банік зазначив, що «в будь-якому випадку все доступно, якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок — то все працюватиме».

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При відсутності зв’язку документи зникають не одразу, а по мірі оновлення.
«У будь-якому разі українцям також буде доступний єДокумент, який ми запустили на випадок відключених реєстрів», — сказав Банік.
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Крім того, чиновник зазначив, що всі документи в «Дії» мають повну юридичну силу.
«Якщо будь-яка установа відмовляється приймати ці документи, можно сміливо викликати поліцію», — радить Банік.
Серед послуг, які можна чекати в наближчому майбутньому, чиновник назвав старт бета-тестування витягів для підприємців, послугу «про шлюб», витяг про несудимість і послугу допомоги для дітей з інвалідністю.

Довідка Finance.ua:

  • у застосунку Дія тепер можна згенерувати витяг про місце проживання. Послуга з червня була доступна на порталі, а тепер і в застосунку;
  • знаходячись за кордоном, ви можете авторизуватися в «Дії» звичним способом за допомогою BankID.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
dev.ua
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