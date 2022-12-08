Нацбанк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків — Finance.ua

Нацбанк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

Нацбанк підвищив вимоги до обов’язкових резервів банків

Національний банк вирішив підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків за поточними рахунками у гривні та в іноземній валюті на 5 в. п. для посилення монетарної трансмісії.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Профіцит ліквідності в банківській системі наприкінці року сягнув рекордних значень, що сповільнює монетарну трансмісію від червневого підвищення ключової ставки. Зокрема, темпи зростання банківських ставок за гривневими вкладами не відповідали очікуванням з огляду на збереження значної різниці між вартістю банківських зобов’язань та дохідністю активів.

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В умовах підвищених інфляційних і курсових очікувань нестача привабливих інструментів для гривневих заощаджень населення посилює чутливість фінансової системи до ситуативних чинників. Це створює ризики для макрофінансової стабільності, а отже, така ситуація вимагає додаткових кроків НБУ зі стерилізації надлишкової гривневої маси. Ураховуючи це, НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування за поточними рахунками в гривні та в іноземній валюті на 5 в. п.

Водночас НБУ дасть змогу банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться у покриття обов’язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Національного банку на основі пропозицій Міністерства фінансів.

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З огляду на діючий порядок банки почнуть формувати обов’язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.

Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що зменшить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році.

Після оцінки дієвості запроваджених заходів та динаміки ліквідності банківської системи Національний банк розгляне доцільність додаткового підвищення нормативів обов’язкового резервування.

Національний банк, зокрема, братиме до уваги результати запроваджених заходів та їх вплив на валютний та внутрішній борговий ринок, а також ураховуватиме перспективи своєчасного та достатнього надходження міжнародної фінансової підтримки, динаміку цінових процесів та інфляційних очікувань й оновлений макроекономічний прогноз, презентація якого відбудеться наприкінці січня 2023 року.

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