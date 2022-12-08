В Україні вже розгорнули понад тисячу "Пунктів Незламності" — Finance.ua

В Україні вже розгорнули понад тисячу "Пунктів Незламності" Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

В Україні вже розгорнули понад тисячу "Пунктів Незламності", Фото: dsns.gov.ua

Державна служба України з надзвичайних ситуацій уже розгорнула 1 072 «Пункти Незламності» для тимчасового перебування громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що по всій території України цілодобово функціонують «Пункти Незламності» для тимчасового перебування громадян.

Наразі ДСНС розгорнула 1072 «Пункти Незламності» з яких:

755 стаціонарних пунктів на базі пожежно-рятувальних частин;

315 мобільних пунктів на базі наметів;

2 мобільних пункти на базі транспортних засобів.

У ДСНС нагадали, що в таких «Пунктах Незламності», незважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв’язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення для мам і дітей.

На спеціальному сайті розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється.

«Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих „Пунктів Незламності“ на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії», — підкреслили в ДСНС.

Довідка Finance.ua:

раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в Україні розгорнули уже майже п‘ять тисяч «пунктів незламності»;

Укрзалізниця готова забезпечити людей теплом і всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних ситуацій. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву;



Міністерство цифрової трансформації планує встановити термінали супутникового зв’язку Starlink у «пунктах незламності», крім публічних Wi-Fi точок.



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