У "пунктах незламності" з'явиться інтернет від Starlink, – Федоров — Finance.ua
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У "пунктах незламності" з'явиться інтернет від Starlink, – Федоров

Особисті фінанси
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У "пунктах незламності" з'явиться інтернет від Starlink, – Федоров
У "пунктах незламності" з'явиться інтернет від Starlink, – Федоров
Міністерство цифрової трансформації планує встановити термінали супутникового зв’язку Starlink у «пунктах незламності», крім публічних Wi-Fi точок.
Про це повідомив віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».
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«Ми відкрили вже 20 точок публічного зв’язку в Херсоні, ще 40 відкриємо в найближчі тиждень-два, тому що люди ними користуються. Надалі в області буде створено такі точки з Wi-Fi. Ну й окремо Офіс президента працює разом з ДСНС над „пунктами незламності“ по всій країні. І там теж згодом будуть Starlink. Тому мова піде про тисячі публічних точок з Wi-Fi по всій країні», — вказав міністр.
Нагадаємо, онлайн-карта «Пунктів незламності» зазнала змін, відтепер на сайті відображатимуться декілька категорій об’єктів, включно з автозаправними станціями та банківськими відділеннями, які продовжуватимуть роботу під час вимкнень електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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