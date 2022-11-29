Оновлена онлайн-мапа «Пунктів незламності»: тепер відображаються три основні категорії — Finance.ua
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Оновлена онлайн-мапа «Пунктів незламності»: тепер відображаються три основні категорії

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Онлайн-карта «Пунктів незламності» зазнала змін, відтепер на сайті відображатимуться декілька категорій об’єктів, включно з автозаправними станціями та банківськими відділеннями, які продовжуватимуть роботу під час вимкнень електроенергії.
Як повідомили в Офісі президента, на карті українці можуть знайти три основні категорії об’єктів:
  • Власне «Пункти незламності». Йдеться про облаштовані ДСНС та владою на місцях об’єкти з генератором (а, відповідно, і з можливістю зарядити свої пристрої), теплом, інтернетом, гарячими напоями та аптечкою;
  • «Пункти незламності» відповідального бізнесу. В цій категорії відображаються об’єкти, на яких містяни матимуть змогу безплатно зарядити гаджети.
  • Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, що працюватимуть безперервно навіть в умовах тривалих відключень. Важливо, що ці об’єкти не дають відвідувачам змоги підзаряджати свої ґаджети.
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Нагадаємо, 22 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про облаштування в Україні понад 4 тис. «Пунктів незламності», які були розгорнуті для прийняття людей під час блекаутів. За його словами, у цих пунктах, які зокрема розташовуються і в школах та дитячих садочках, має бути інтернет, електроенергія, вода, тепло та аптечка.
Для того щоб українці в разі критичної ситуації з електропостачанням могли швидко знайти найближчі такі пункти, в Україні запустили спеціальний сайт — nezlamnist.gov.ua. Мапа на сайті постійно оновлюється. Додатково на ньому також можна знайти найближчу аптеку, АЗС, банківське відділення, що працює.
За матеріалами:
Finance.ua
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