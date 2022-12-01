В Україні розгорнули вже майже 5 000 «пунктів незламності» — Finance.ua
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В Україні розгорнули вже майже 5 000 «пунктів незламності»

Казна та Політика
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В Україні розгорнули уже майже п‘ять тисяч «пунктів незламності».
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу.
«Продовжуємо розгортати „пункти незламності“. Уже майже п‘ять тисяч пунктів готові обігрівати громадян. Вони діють по всій країні», — зазначив Тимошенко.
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Він нагадав, що знайти найближчий «пункт незламності» можна на сайті.
За його словами, на онлайн-карті відображаються три категорії пунктів:
  • «пункти незламності», організовані владою: мають генератор, інтернет, чай, каву, аптечку, місце для відпочинку;
  • «пункти незламності відповідального бізнесу», які надають можливість безкоштовно зарядити гаджети;
  • магазини, аптеки, АЗС та відділення банків, які працюють у разі відключення електроенергії, але не надають послуги з підзарядки.
Нагадаємо, Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву. Ці пункти працюватимуть щодня. Більшість із них облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери міста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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