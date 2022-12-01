Укрзалізниця розгорне «Фортеці незламності» у разі блекауту — Finance.ua

Укрзалізниця розгорне «Фортеці незламності» у разі блекауту Сьогодні 17:36

Укрзалізниця готова забезпечити людей теплом і всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних ситуацій. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Підготовку до зими ми розпочали ще влітку. Насамперед ми забезпечили безперебійне електропостачання та повну автономність наших вокзалів. Для повної незалежності від централізованого теплопостачання ми виготовили на власних потужностях 10 тисяч пічок для обігріву та заготовили необхідний обсяг дров. Усе це дозволило нам підготувати до розгортання на всіх 92 залізничних вокзалах «Пунктів незламності». А 16 найбільших з них у разі необхідності протягом години зможуть перетворитися на справжні «Фортеці незламності», — розповів Олександр Камишін.

На території «Фортець незламності», крім того щоб зігрітися, люди зможуть зарядити свої гаджети та скористатися інтернетом, підключення до якого здійснюється через Starlink.

За потреби у більшості «Фортець» можуть бути додатково розгорнуті дитячі зони та місця для надання першої медичної допомоги, створені у співпраці з «Лікарями без кордонів».

До того ж друзі та партнери з World Central Kitchen готові забезпечити людей харчуванням та гарячими напоями.

Для підготовки до зими Укрзалізниця підключила низку міжнародних партнерів. Велика частина ініціатив профінансована Фондом Говарда Бафета, 35 генераторів та 50 дефібриляторів для вокзалів компанії надало Товариство Червоного Хреста України, 1200 базових аптечок та 200 професійних медичних рюкзаків надав White Stork. До створення «Фортець незламності» також підключалися UNICEF та Nova Ukraine.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що у разі значної перерви в електропостачанні активується робота Пунктів незламності. Карту таких пунктів, розміщених по всій країні, можна подивитися тут: nezlamnist.gov.ua.

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