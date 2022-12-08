Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка)

Особисті фінанси
159
Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка)
Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка)
Війна кардинально змінила ринок нерухомості в Україні, зокрема ринок оренди житла. Завдяки хвилі внутрішньої міграції попит на оренду залишається високим із березня.
Навесні найпопулярнішим було житло у відносно спокійних західних регіонах, відповідно ціни на квартири та будинки там зросли. У той час як у Києві та областях, де йшли активні бойові дії, ринок завмер. До осені столичний ринок пожвавився: люди почали повертатися додому, також переїжджали біженці зі східних та південних регіонів.
Великий вплив на ситуацію з орендою житла мають обстріли: тепер великим попитом користуються квартири на нижніх поверхах і подалі від військових об’єктів та критичної інфраструктури. Крім того, через відключення електрики українці стали більше цікавитись орендою заміської нерухомості. Журналісти порталу «Слово і діло» проаналізували, як з початку року змінилася середня вартість оренди однокімнатної квартири по Україні (за даними Держстату).
Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка)
У Києві на початку року, за даними Держстату, винайняти однокімнатку можна було в середньому за 8,5 тис. грн. З травня ціни впали, і станом на жовтень оренда в середньому коштувала 7 тис. 584 грн (-10,9%).
У тилових західних областях оренда квартир, навпаки, подорожчала:
  • у Закарпатській області середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 86,8% — до 8 тис. 56 грн;
  • Івано-Франківській на 83% — до 4 тис. 794 грн;
  • Львівській на 64,5% — до 8 тис. 963 грн;
  • Хмельницькій на 58,5% — до 7 тис. 48 грн;
  • Рівненській на 9,3% — до 5 тис. 229 грн;
  • Чернівецькій на 62,5% — до 7 тис. 71 грн;
  • Тернопільській на 33,2% — до 4 тис. 47 грн;
  • Волинській на 24,2% — до 4 тис. 996 грн.
Не змінилася з початку року середня вартість оренди у Київській області — близько 3 тис. 8567 грн за однокімнатну квартиру, Сумської області — близько 2 тис. 473 грн, Чернігівської області — близько 3 тис. 740 грн.
Подешевшала з січня оренда квартир у фронтових Миколаївській та Харківській областях, а також на Одещині. На Запоріжжі, незважаючи на близькість до зони бойових дій, середня вартість оренди зросла на 10,6%.
У Вінницькій області середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 27,5%, у Житомирській — на 6,2%, у Кіровоградській — на 80,7%, у Полтавській — на 27,7%, у Черкаській — на 52,4%.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.