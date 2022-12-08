Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка) — Finance.ua

Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка) Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Оренда житла: як змінилася середня вартість однокімнатної квартири (інфографіка)

Війна кардинально змінила ринок нерухомості в Україні, зокрема ринок оренди житла. Завдяки хвилі внутрішньої міграції попит на оренду залишається високим із березня.

Навесні найпопулярнішим було житло у відносно спокійних західних регіонах, відповідно ціни на квартири та будинки там зросли. У той час як у Києві та областях, де йшли активні бойові дії, ринок завмер. До осені столичний ринок пожвавився: люди почали повертатися додому, також переїжджали біженці зі східних та південних регіонів.

Великий вплив на ситуацію з орендою житла мають обстріли: тепер великим попитом користуються квартири на нижніх поверхах і подалі від військових об’єктів та критичної інфраструктури. Крім того, через відключення електрики українці стали більше цікавитись орендою заміської нерухомості. Журналісти порталу «Слово і діло» проаналізували, як з початку року змінилася середня вартість оренди однокімнатної квартири по Україні (за даними Держстату).

У Києві на початку року, за даними Держстату, винайняти однокімнатку можна було в середньому за 8,5 тис. грн. З травня ціни впали, і станом на жовтень оренда в середньому коштувала 7 тис. 584 грн (-10,9%).

У тилових західних областях оренда квартир, навпаки, подорожчала:

у Закарпатській області середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 86,8% — до 8 тис. 56 грн;

Івано-Франківській на 83% — до 4 тис. 794 грн;

Львівській на 64,5% — до 8 тис. 963 грн;

Хмельницькій на 58,5% — до 7 тис. 48 грн;

Рівненській на 9,3% — до 5 тис. 229 грн;

Чернівецькій на 62,5% — до 7 тис. 71 грн;

Тернопільській на 33,2% — до 4 тис. 47 грн;

Волинській на 24,2% — до 4 тис. 996 грн.

Не змінилася з початку року середня вартість оренди у Київській області — близько 3 тис. 8567 грн за однокімнатну квартиру, Сумської області — близько 2 тис. 473 грн, Чернігівської області — близько 3 тис. 740 грн.

Подешевшала з січня оренда квартир у фронтових Миколаївській та Харківській областях, а також на Одещині. На Запоріжжі, незважаючи на близькість до зони бойових дій, середня вартість оренди зросла на 10,6%.

У Вінницькій області середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 27,5%, у Житомирській — на 6,2%, у Кіровоградській — на 80,7%, у Полтавській — на 27,7%, у Черкаській — на 52,4%.

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