Ціни на новобудови ростуть. Скільки коштує однокімнатна квартира в різних регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на новобудови ростуть. Скільки коштує однокімнатна квартира в різних регіонах (інфографіка) Сьогодні 17:03 — Нерухомість

Ціни на новобудови ростуть. Скільки коштує однокімнатна квартира в різних регіонах (інфографіка)

Ринок новобудов продовжує відновлюватись: відділи продажів працюють, житло продовжує переходи до етапу вводу в експлуатацію. Середня вартість квадратного метра потроху йде вгору.

Про це свідчать дані аналітики Dom.Ria

Станом на кінець листопада, в Україні зафіксовано 72% працюючих відділів продажів новобудов. У порівнянні із жовтнем, загальна кількість не змінилась.

Проблеми із електропостачанням не суттєво вплинули на роботу відділів продажів, масового закриття не зафіксовано.

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У Києві протягом листопада кількість відкритих відділів продажів зросла майже на 5%, у той час, коли у Київській області взагалі не змінилась.

Наразі найбільше працюючих відділів продажу у Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та Львівській областях.

Інфографіка: Dom.Ria

Готовність житла

Протягом осені, в Україні введено в експлуатацію 96 новобудов, що складають 152 секції. У Києві — 14 новобудов та 30 секцій. Наразі від усієї кількості працюючих новобудов в Україні 25,67% — готове житло.

Наразі в країні будівництво призупинено у 157 новобудовах, із них 23 у листопаді, найбільша кількість — у Київській області.

Інфографіка: Dom.Ria

Ціна

Середня ціна за м² на кінець листопада в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 46 425 грн. У порівнянні із жовтнем, відбулось зростання ціни на 2,57%.

Найнижча середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі у Сумській області — 17 739 грн. Якщо порівнювати вартість із жовтнем, то вона зросла на 8,7%.

Здорожчання на 5,13% у листопаді в порівнянні до жовтня відбулось у Закарпатській області, там середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі становить 39 246 грн.

У Львівській області зафіксувано невеличке спадання ціни. У листопаді середня ціна за м² в 1-кімнатній квартирі становить 34 309 грн, що на 2,45% менше ніж у жовтні.

Також спадання середньої ціни за м² в 1-кімнатній квартирі у Харківській області. По відношення до жовтня, у листопаді вартість стала на 13,35% менше і становить 34 318 грн.

Інфографіка: Dom.Ria

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