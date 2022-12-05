Скільки коштує вторинне житло в різних регіонах України — Finance.ua

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Скільки коштує вторинне житло в різних регіонах України

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Скільки коштує вторинне житло в різних регіонах України
Скільки коштує вторинне житло в різних регіонах України
Попит на купівлю житла в Україні поступово відновлюється. На кінець вересня 2022 року кількість запитів на квартири досягла 75 — 80% від довоєнних показників початку року, пише The Page.
На вторинному ринку квартир у більшості регіонів ціни зростають порівняно з показниками весни та літа. Найбільше — на заході як відповідь на попит, що створили переселенці.
Через стагнацію ринку нерухомості Одеси, Харкова, Дніпра загалом по Україні ціни на житло знизилися. З листопада 2021 року медіанна вартість квадратного метра на вторинному ринку в Україні у доларовому обчисленні просіла на 3,6%.
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Водночас у Києві ціни зросли на 3,1%, у Львові — на 6%. У Дніпрі та Одесі ціни на вторинному ринку знизилися на 1,2% та 4,1% відповідно, розповідає керівник консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

Ціни на квартири на вторинному ринку України

Враховуючи зростання попиту на 1-кімнатні та 2-кімнатні квартири, ціни за рік на них зросли помірно. Найбільше зростання зафіксовано у Закарпатській (+38%), Івано-Франківській (+23%) та Львівській (+19%) областях.
Найдорожчий квадратний метр 1-кімнатної квартири у Києві (1776,69 долара), Львівській (1239,96 долара), Закарпатській (1037,96 долара), Київській (935,54 долара) та Вінницькій (940,95 долара) областях.
Найнижчі середні ціни пропонують Кіровоградська (550,96 долара) та Сумська (553,79 долара) області.

Середні ціни у жовтні 2022 порівняно із жовтнем 2021 ($ за кв.м)

На 1-кімнатні квартири

  • Закарпатська — 1037,96 (38%);
  • Івано-Франківська — 682,65 (+23%);
  • Львівська — 1239,96 (+19%);
  • Тернопільська — 776,16 (+15%);
  • Житомирська — 763,89 (+12%);
  • Хмельницька — 745,18 (+11%);
  • Рівненська — 847,53 (+10%);
  • Вінницька — 940,95 (+9%);
  • Київ — 1776,69 (-4%);
  • Київська — 935,54 (-7%).
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2-кімнатні квартири:

  • Закарпатська — 997,72 (+37%);
  • Львівська — 1163,96 (+24%);
  • Івано-Франківська — 658,48 (+21%);
  • Тернопільська — 735,45 (+14%);
  • Хмельницька — 682,9 (+11%);
  • Рівненська — 784,2 (+10%);
  • Вінницька — 866 (+10%);
  • Житомирська — 663,27 (+2%);
  • Київ — 1900,14 (коливання менш як 1%);
  • Київська — 856,05 (-6%).

3-кімнатні квартири:

  • Закарпатська — 918,74 (+40%);
  • Вінницька — 835,93 (+35%);
  • Івано-Франківська — 665,35 (+23%);
  • Рівненська — 751,64 (+19%);
  • Львівська — 1078,03 (+18%);
  • Хмельницька — 653,97 (+16%);
  • Житомирська — 624,71 (+11%);
  • Тернопільська — 671,8 (+6%);
  • Київ 2039,36 -(+5%);
  • Київська — 785,24 (-2%).
За матеріалами:
Телеканал 24
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