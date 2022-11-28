Скільки коштують квартири в Івано-Франківську та західних регіонах України — Finance.ua

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Скільки коштують квартири в Івано-Франківську та західних регіонах України

Нерухомість
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Скільки коштують квартири в Івано-Франківську та західних регіонах України
Скільки коштують квартири в Івано-Франківську та західних регіонах України
До 24 лютого в Івано-Франківську клієнтів мало цікавив вторинний ринок житла. Після 24 лютого люди, які через війну переїхали на порівняно спокійний захід країни, цікавилися уже готовими квартирами, щоб якомога швидше оселитися в них. Таким чином, вторинний ринок отримав «нове дихання».
Аналітикою ринку поділилися експерти девелоперської компанії з Івано-Франківська Socium Developer.
Великий попит сформував високу ціну не тільки на купівлю «вторинки», а й на оренду також. Вартість оренди однокімнатної квартири в Івано-Франківську сягала 300-500 доларів в місяць.
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«Тому влітку спостерігалась така тенденція — дуже багато людей свої квартири почали доводити до хорошого стану і здавати в оренду. Для франківця, який купив однокімнатну квартиру за 13-15 тисяч доларів, зробив ремонт та здав в оренду за 300-400 доларів в місяць, за рік отримав 3600-4800 доларів пасивного річного доходу, ця квартира „окупилася“ за п’ять років», — кажуть експерти ринку нерухомості.

Первинний ринок

У зв’язку з великим попитом на вторинному ринку, ринок будівництва житла «не доотримав» свого клієнта. Люди потребували житла, у яке можна якомога швидше заселитися.
Забудовники швидко відреагували на потреби покупців і почали робити ремонти та пропонувати готові квартири.
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Вартість

Вартість квадратного метра на первинному ринку зросла, але в кожній області по-різному. Згідно з останніми даними порталу ЛУН за листопад ціни є такими:
  • у Львові вартість зросла на 20% (1150 дол. США за квадратний метр),
  • в Ужгороді — 22% (990 дол. США),
  • у Чернівцях −18% (860 дол. США),
  • Вінниці — 11% (910 дол. США),
  • Тернополі — 3% (600 дол. США),
  • Івано-Франківську — на 9% (580 дол. США).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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