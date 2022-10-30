Скільки коштують квартири в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську — Finance.ua

Скільки коштують квартири в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську Вчора 12:28 — Нерухомість

За скільки сьогодні можна купити житло у старих будинках Львова, Івано-Франківська, а також що впливає на кінцеву вартість.

Вторинний ринок

Сьогодні, як і в довоєнний період, на вартість квартир на вторинному ринку впливають класичні параметри:

поверх — перші та останні дешевші, ніж ті, котрі розташовані усередині багатоповерхівки;

розташування квартири — кутові оселі як правило дешевші;

висота стель — «сталінки» традиційно дорожчі за «чешки»;

розташування будинку — у центральних районах ціни вище;

інфраструктура — якщо житло поряд з метро, зупинками, парками, ТЦ, не слід очікувати низької вартості.

Зараз вторинний ринок обирають покупці, які не мають змоги займатися ремонтом та облаштовувати житло «з нуля». Проте ціни тут не значно нижча за новобудови від забудовників. Однак, все залежить від конкретної області.

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Ужгород

Ціни однокімнатних варіюються у межах 17 — 90 тисяч доларів. Серед пропозицій представлені малосімейки, великогабаритні та оселі зі «стандартною» квадратурою.

Двокімнатні квартири можна купити за 22 — 28 тисяч доларів. Продавці пропонують варіанти з суміжними та окремими приміщеннями, мебльовані та пусті, з авторським оформленням та під ремонт.

Вартість трикімнатних починається з 21 500 доларів. Найдорожча пропозиція — 400 060 доларів. Така розбіжність обумовлена різними квадратурою, розташуванням та комфортабельністю.

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Львів

Вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку Львова коливається в межах 15 500 — 260 тисяч доларів. У цей діапазон входять «базові» варіанти, а також елітне житло і смартквартири.

За середньостатистичну «двушку» просять 35 — 50 тисяч доларів. Стан буде жилий, а стіни — з непоганим ремонтом.

За трикімнатну, залежно від умов та розташування, доведеться заплатити 38 — 570 тисяч доларів.

Івано-Франківськ

Тут ціни на «вторинці» нижчі, ніж у попередніх містах. Так, за 16 тисяч доларів представлені однокімнатні у центрі міста. Деякі продавці пропонують купувати квартири з ремонтом, інші — з голими стінами під оформлення.

Двокімнатні варіанти дорожчі. Стартують вони від 20 тисяч доларів. Найдорожчий варіант — 130 тисяч доларів.

Оселі на 3 кімнати обійдуться покупцям у 25 тисяч доларів та більше. Максимальна ціна за трикімнатне житло у місті — 365 тисяч доларів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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