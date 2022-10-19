В Україні знову почнуть будувати житло за типовим проєктами — Finance.ua

В Україні знову почнуть будувати житло за типовим проєктами
Кабмін затвердив Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві.
Про це повідомляють Урядовий портал та пресслужба Мінрегіону.
Як будуть будувати
Спочатку для конкретного об’єкта розроблятимуть проєкт, потім цей проєкт з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва інших об’єктів житла та соціальної інфраструктури.
Що це дасть
Це дозволить значно скоротити строки проєктування та зменшити вартість будівництва. Й сприятиме якнайшвидшій відбудові. Зараз житло в Україні будуть передусім за спецпроєктами.
Нагадаємо, що місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво. Органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані перевіряти об’єкти будівництва й виявляти самочинну забудову. Це передбачає законопроект № 5655, який парламент має намір ухвалити найближчим часом.
Закон міститиме чітке визначення самочинного будівництва:
- якщо воно ведеться на земельній ділянці, яку відводили не для цього;
- немає права на виконання будівельних робіт;
- об’єкт зводять з порушенням встановленої законом гранично допустимої поверховості;
- є істотні порушення проєктної документації на будівництво.
Довідка Finance.ua:
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