В Україні знову почнуть будувати житло за типовим проєктами — Finance.ua
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В Україні знову почнуть будувати житло за типовим проєктами

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Кабмін затвердив Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві.
Про це повідомляють Урядовий портал та пресслужба Мінрегіону.
Як будуть будувати
Спочатку для конкретного об’єкта розроблятимуть проєкт, потім цей проєкт з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва інших об’єктів житла та соціальної інфраструктури.
Що це дасть
Це дозволить значно скоротити строки проєктування та зменшити вартість будівництва. Й сприятиме якнайшвидшій відбудові. Зараз житло в Україні будуть передусім за спецпроєктами.
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Нагадаємо, що місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво. Органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані перевіряти об’єкти будівництва й виявляти самочинну забудову. Це передбачає законопроект № 5655, який парламент має намір ухвалити найближчим часом.
Закон міститиме чітке визначення самочинного будівництва:
  • якщо воно ведеться на земельній ділянці, яку відводили не для цього;
  • немає права на виконання будівельних робіт;
  • об’єкт зводять з порушенням встановленої законом гранично допустимої поверховості;
  • є істотні порушення проєктної документації на будівництво.

Довідка Finance.ua:

  • У Мінреінтеграції розповіли, скільки ВПО можуть розмістити у побудованих модульних містах. В Україні наразі облаштували 6570 місць компактного проживання для переселенців, та влада продовжує збільшувати їх кількість.
  • Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це зробити. Українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія.
За матеріалами:
100realty.ua
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