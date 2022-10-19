В Україні знову почнуть будувати житло за типовим проєктами — Finance.ua

В Україні знову почнуть будувати житло за типовим проєктами Вчора 20:00 — Нерухомість

Кабмін затвердив Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві.

Про це повідомляють Урядовий портал та пресслужба Мінрегіону.

Як будуть будувати

Спочатку для конкретного об’єкта розроблятимуть проєкт, потім цей проєкт з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва інших об’єктів житла та соціальної інфраструктури.

Що це дасть

Це дозволить значно скоротити строки проєктування та зменшити вартість будівництва. Й сприятиме якнайшвидшій відбудові. Зараз житло в Україні будуть передусім за спецпроєктами.

Нагадаємо, що місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво. Органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані перевіряти об’єкти будівництва й виявляти самочинну забудову. Це передбачає законопроект № 5655, який парламент має намір ухвалити найближчим часом.

Закон міститиме чітке визначення самочинного будівництва:

якщо воно ведеться на земельній ділянці, яку відводили не для цього;

немає права на виконання будівельних робіт;

об’єкт зводять з порушенням встановленої законом гранично допустимої поверховості;

є істотні порушення проєктної документації на будівництво.

Довідка Finance.ua:

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