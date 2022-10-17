Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво

Нерухомість
160
Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво
Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво
Органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані перевіряти об’єкти будівництва й виявляти самочинну забудову. Це передбачає законопроект № 5655, який парламент має намір ухвалити найближчим часом.
Про це заявила ініціаторка законопроекту, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
«Місцева влада перевірятиме забудову у трьох випадках. Перше — забудовник не отримав право на виконання робіт. Друге — є повідомлення від громадян чи організацій про порушення будівельного законодавства. І третє — якщо за результатами автоматичного програмного аналізу в е-системі об’єкт має високий рівень ризику», — пояснила Шуляк.
Читайте також
У всіх цих випадках посадовці мають оглянути територію забудови, порівняти інформацію про об’єкт з е-системи з наявним будівництвом. У разі виявлення ознак самочинного будівництва представник місцевої влади має зробити фото- або відеофіксацію, а також скласти звіт, який оприлюднять на порталі електронної системи.
«У законопроекті ми фіксуємо, що це не просто можливість, це обов’язок місцевої влади. А за неналежне проведення такого моніторингу забудови для посадовців передбачена відповідальність», — констатує Шуляк.
За її словами, закон міститиме чітке визначення самочинного будівництва:
  • якщо воно ведеться на земельній ділянці, яку відводили не для цього;
  • немає права на виконання будівельних робіт;
  • об’єкт зводять з порушенням встановленої законом гранично допустимої поверховості;
  • є істотні порушення проєктної документації на будівництво.
«У цих випадках місцева влада уповноважена діяти швидко і рішуче аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду», — підсумувала Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.