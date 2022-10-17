Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво — Finance.ua

Місцеву владу зобов’яжуть виявляти самочинне будівництво
Органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані перевіряти об’єкти будівництва й виявляти самочинну забудову. Це передбачає законопроект № 5655, який парламент має намір ухвалити найближчим часом.
Про це заявила ініціаторка законопроекту, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
«Місцева влада перевірятиме забудову у трьох випадках. Перше — забудовник не отримав право на виконання робіт. Друге — є повідомлення від громадян чи організацій про порушення будівельного законодавства. І третє — якщо за результатами автоматичного програмного аналізу в е-системі об’єкт має високий рівень ризику», — пояснила Шуляк.
У всіх цих випадках посадовці мають оглянути територію забудови, порівняти інформацію про об’єкт з е-системи з наявним будівництвом. У разі виявлення ознак самочинного будівництва представник місцевої влади має зробити фото- або відеофіксацію, а також скласти звіт, який оприлюднять на порталі електронної системи.
«У законопроекті ми фіксуємо, що це не просто можливість, це обов’язок місцевої влади. А за неналежне проведення такого моніторингу забудови для посадовців передбачена відповідальність», — констатує Шуляк.
За її словами, закон міститиме чітке визначення самочинного будівництва:
- якщо воно ведеться на земельній ділянці, яку відводили не для цього;
- немає права на виконання будівельних робіт;
- об’єкт зводять з порушенням встановленої законом гранично допустимої поверховості;
- є істотні порушення проєктної документації на будівництво.
«У цих випадках місцева влада уповноважена діяти швидко і рішуче аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду», — підсумувала Шуляк.
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