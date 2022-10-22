З 1 листопада 2022 року запроваджується ПДВ для девелоперів — Finance.ua

З 1 листопада 2022 року запроваджується ПДВ для девелоперів Вчора 20:05 — Нерухомість

З 1 листопада набирають чинності норми Закону 2600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», що передбачають запровадження для девелоперів податку на додану вартість за касовим методом, а для людей — продавців на первинному ринку податку на доходи фізосіб у розмірі 18% з різниці між ціною купівлі ціною продажу при першому продажу квартири.

Про це повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

За словами експерта, нововведення в оподаткуванні на первинному ринку не лише спричинять докорінні зміни в ціноутворенні, а й вплинуть на кількість інвесторів, що вкладають кошти в первинний ринок з метою їх збереження та примноження.

«Додаткові витрати, які виникнуть у девелопера через дію цього закону, з великою вірогідністю будуть покладені на плечі покупців, що у найближчий час може суттєво скоротити кількість інвесторів та покупців на первинному ринку. З іншого боку, Закон 2600 — це намагання державних органів зменшити маніпуляції з податковим кредитом, який виникає у компаній-забудовників в процесі будівництва та спроба збільшити надходження в бюджет. На мій погляд, у цьому випадку ПДВ не виконуватиме своєї прямої функції, а саме стримування перевиробництва, а у випадку будівництва в умовах війни та необхідності стимулювання економіки, ПДВ має бути взагалі скасований та змінена сама сутність та форма такого податку. Це дасть змогу, по-перше, унеможливити будь-які маніпуляції з відшкодуванням та оптимізацією ПДВ, по-друге, стимулюватиме зростання будівництва», — зазначив фахівець.

Довідка Finance.ua:

ринок нерухомості в України наразі дуже нестабільний, ціни на квартири постійно змінюються, щоб обрати для себе житло, потрібно весь час моніторити ситуацію на ринку;

загалом житло під Києвом дешевше, ніж у самій столиці. Якщо середня ціна квадратного метру у Київській області становить 32 300 грн, то у самій столиці за квадатний метр в середньому прийдеться заплатити 48 200 грн;

як отримати витяг про нерухоме майно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.