Як отримати витяг про нерухоме майно — Finance.ua

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Як отримати витяг про нерухоме майно

Нерухомість
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Державний реєстр прав — це єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
Про це пише Міністерство юстиції.
Умови, підстави та процедура надання інформації з Державного реєстру прав для фізичних та юридичних осіб визначені статтею 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно з частиною першою статті 32 Закону, інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених Законом. Стаття 34 Закону визначає плату (адміністративний збір) за надання інформації з Державного реєстру прав.

Довідка Finance.ua:

  • Ринок нерухомості в Україні цього року зазнав критичних змін. На масові переселення всередині країни — і громадян, і бізнес-структур, виїзд українців за кордон, руйнування і знищення нерухомого майна російськими окупантами сфера нерухомості у країні відреагувала коливанням цін на оренду й купівлю і зміною деяких пріоритетів у виборі житла.
  • Наразі селища й села західної частини України підвищили свою актуальність до рівня пунктів довготривалого проживання. Тут оселилися сотні тисяч внутрішньо переміщених українців. Більш популярними стали великі будинки (хати).
За матеріалами:
Finance.ua
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