Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка) — Finance.ua

Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка) Вчора 05:50 — Технології&Авто

За місяць — з 6 жовтня до 5 листопада — вартість оренди квартир у Києві зросла на 1 122 грн, або на 8,71%.

Про це повідомляє M2bomber

Якщо на початку минулого місяця в середньому оренда квартир коштувала 12 878 грн., то зараз — 14 000 грн.

За скільки здають 1-кімнатні квартири

Якщо говорити про ціни за кількістю кімнат, то 1-кімнатні найчастіше здають по 7800 грн (17% оголошень).

Наголошується, що також нескладно знайти «однушку» за 10 400 грн (7,2% оголошень). До «топ-5» цін також увійшли:

6 000 грн — 5,5%;

12 000 грн — 5,2%;

13 800 грн — 4,2%.

Двокімнатні квартири найчастіше здають по 12 000 грн — 9,3% оголошень. Трикімнатні — по 10 000 грн., 8%.

Найдорожчі та найдешевші райони для оренди

Як свідчить статистика, найдорожче оренда житла коштує:

у Печерському районі — у середньому 21 000 грн;

Шевченківській та Оболонському — по 16 500 грн.

Найдешевше — у Деснянському та Святошинському районах, де середня плата за оренду становить 8 500 грн.

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