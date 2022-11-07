Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка) — Finance.ua
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Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка)

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За місяць — з 6 жовтня до 5 листопада — вартість оренди квартир у Києві зросла на 1 122 грн, або на 8,71%.
Про це повідомляє M2bomber.
Якщо на початку минулого місяця в середньому оренда квартир коштувала 12 878 грн., то зараз — 14 000 грн.
Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка)

За скільки здають 1-кімнатні квартири

Якщо говорити про ціни за кількістю кімнат, то 1-кімнатні найчастіше здають по 7800 грн (17% оголошень).
Наголошується, що також нескладно знайти «однушку» за 10 400 грн (7,2% оголошень). До «топ-5» цін також увійшли:
  • 6 000 грн — 5,5%;
  • 12 000 грн — 5,2%;
  • 13 800 грн — 4,2%.
Двокімнатні квартири найчастіше здають по 12 000 грн — 9,3% оголошень. Трикімнатні — по 10 000 грн., 8%.

Найдорожчі та найдешевші райони для оренди

Як свідчить статистика, найдорожче оренда житла коштує:
  • у Печерському районі — у середньому 21 000 грн;
  • Шевченківській та Оболонському — по 16 500 грн.
Найдешевше — у Деснянському та Святошинському районах, де середня плата за оренду становить 8 500 грн.
Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка)
За матеріалами:
mmr.ua
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