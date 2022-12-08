Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф — Finance.ua

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Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф

Світ
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Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф
Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф
Єврокомісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти росії за розв’язану нею війну проти України, який пропонує затвердити країнам-членам.
Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зокрема, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори й політики.
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Фон дер Ляєн зазначила, що йдеться в тому числі про осіб, яких можна вважати відповідальними за цілеспрямовані удари по цивільних цілях, вивезення українських дітей до рф, вивезенні привласненої сільськогосподарської продукції з окупованхи територій.
Також Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків — включно з повною забороною транзакцій російського банку розвитку регіонів.
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Крім того, пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення — включно з певними хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням, які можуть бути використані у воєнних цілях.
Ще Єврокомісія підготувала заходи для ускладнення росії доступу до безпілотників.
«Ми пропонуємо заборонити прямий експорт до росії моторів для дронів, як і експорт до третіх країн, таких як Іран, які можуть постачати дрони росії», — зазначила фон дер Ляєн.
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Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.
На додачу Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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