Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф — Finance.ua

Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти рф
Єврокомісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти росії за розв’язану нею війну проти України, який пропонує затвердити країнам-членам.
Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зокрема, до санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени держдуми і ради федерації, міністри, губернатори й політики.
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Фон дер Ляєн зазначила, що йдеться в тому числі про осіб, яких можна вважати відповідальними за цілеспрямовані удари по цивільних цілях, вивезення українських дітей до рф, вивезенні привласненої сільськогосподарської продукції з окупованхи територій.
Також Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків — включно з повною забороною транзакцій російського банку розвитку регіонів.
Крім того, пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення — включно з певними хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням, які можуть бути використані у воєнних цілях.
Ще Єврокомісія підготувала заходи для ускладнення росії доступу до безпілотників.
«Ми пропонуємо заборонити прямий експорт до росії моторів для дронів, як і експорт до третіх країн, таких як Іран, які можуть постачати дрони росії», — зазначила фон дер Ляєн.
Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах.
На додачу Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у росії.
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