Яких збитків завдадуть санкції росії та її економіці: прогноз експерта — Finance.ua
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Яких збитків завдадуть санкції росії та її економіці: прогноз експерта

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Через санкції проти росії, накладені Заходом в результаті російської агресії в Україні, доведеться все більше урізати фінансування, що виділяються на розвиток країни в різних сферах. Водночас коштів, накопичених у Фонді національного добробуту, рф вистачить лише на два роки.
Про це розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман у коментарі «Апострофу».
«В бюджеті росії на наступний рік закладено ціну нафти на рівні 75 доларів, — говорить Олег Гетман. — Тому навіть при поточному ринковому рівні вона вже дуже багато втрачає. Вже цього року, коли обмеження ще не впроваджені, російський бюджет недоотримав 2,5 трильйона рублів (близько 41 мільярда доларів. — Ред.), що примушує уряд урізати фінансування освіти, культури, дотації регіонам тощо. Наступного року ця цифра може вирости в рази», — пояснив він.
За словами Гетмана, найбільше постраждає і без того вразлива частина населення — пенсіонери. Наступного року тим російським пенсіонерами, які продовжують працювати, пенсія індексуватись не буде, а для непрацюючих — індексація становитиме лише 4,8%.
Також експерт зазначив, що комуналка в росії піднялася двічі у 2022 році, що сумарно становить приблизно 15%.
Замість того, щоб вирішувати ці проблеми, російська влада лише посилює їх війною, що триває в Україні, і мобілізацією в країні. Через витрати на війну зросла проблема непомірного дефіциту бюджету. Планується, що його покриватимуть через накопичення, зроблені в більш сприятливі роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Апостроф
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