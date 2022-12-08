"Укренерго" повідомило, де найскладніша ситуація з електропостачанням — Finance.ua
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"Укренерго" повідомило, де найскладніша ситуація з електропостачанням

Енергетика
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Станом на ранок 8 грудня найскладніша ситуація з електропостачанням зберігається в східному регіоні України — ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
«Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи», — повідомили в прес-службі.
Крім того, цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.
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За даними прес-служби, через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.
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«Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження», — повідомили в «Укренерго».
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Нагадаємо, керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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