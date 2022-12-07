«ДТЕК Київські регіональні електромережі» оштрафували за несвоєчасне приєднання споживачів до електромереж — Finance.ua

«ДТЕК Київські регіональні електромережі» оштрафували за несвоєчасне приєднання споживачів до електромереж Сьогодні 17:45 — Фондовий ринок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), наклала два штрафи по 85 тисяч гривень на ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» за несвоєчасне приєднання споживачів до електромереж.

Повідомляється, що у ході позапланової невиїзної перевірки НКРЕКП встановило, що «ДТЕК Київські регіональні електромережі» невчасно надав послуги з приєднання споживачів: у першому випадку роботи необхідно було виконати до 2 березня 2022 року, у другому — до 12 листопада 2021-го.

За словами директора департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослава Зеленюка, компанія-ліцензіат також несвоєчасно поінформувала замовника про відстрочку виконання робіт.

Представник компанії, який був присутній на засіданні, пояснив, що причиною затримок стали форс-мажорні обставини у зв’язку з повномасштабним вторгненням, а також відсутність необхідних матеріалів для приєднання споживача.

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