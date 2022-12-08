На випадок блекауту оператори зв'язку мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби — Finance.ua

На випадок блекауту оператори зв'язку мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

На випадок блекауту оператори зв'язку мають зарезервувати критичні точки мінімум на три доби

На випадок критичних перебоїв з електропостачанням оператори зв’язку працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щеголь.

«У нас працює понад 82% базових станцій, якщо не враховувати Луганську і Херсонську область, де відновлюється потихеньку. Після масованого ракетного удару у нас там працювало близько 45% базових станцій. Дійсно проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години. На виконання рішення РНБО і відповідного указу президента, що всі оператори мають зарезервувати критичні точки мінімум також на 3 доби, на сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами, підводяться мережі до пунктів незламності. Кожен пункт незламності повинен бути зарезервований зв’язком мінімум також на 3 доби, і ми зараз цю роботу з операторами щоденно виконуємо», — повідомив Щеголь.

Нагадаємо, речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов закликав українців економно користуватися мобільним зв’язком та інтернетом, оскільки після масованих ракетних атак відповідне обладнання працює на межі можливостей.

Триває процес забезпечення операторів електронних комунікацій альтернативними джерелами живлення, і він вже налагоджений як самими компаніями, так і завдяки міжнародній допомозі та підтримці.

Укрінформ За матеріалами:

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