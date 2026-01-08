День фінансів: новий Трудовий кодекс, тимчасовий захист українців у Польщі, найперспективніші криптовалюти Сьогодні 17:30

Четвер, 8 січня. Коли середня зарплата в Україні сягне $1000 та що робити українцям у Польщі після 4 березня.

Новий Трудовий кодекс та стратегія зайнятості населення

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має стати основою реформи ринку праці. Наразі ринок праці в Україні регулюється Кодексом законів про працю 1971 року. Новий Трудовий кодекс враховує сучасну структуру економіки, різні формати зайнятості, а також потреби роботодавців і працівників.

Крім того, Кабмін схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів із реалізації Стратегії у 2026−2028 роках.

Посилення санкцій проти росії

Президент США Дональд Трамп погодився на реалізацію двопартійного законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який передбачає посилення санкцій проти росії, зокрема обмеження її нафтових доходів. Конгрес США може розглянути законопроєкт уже наступного тижня.

Зарплати в Україні

Національний банк повідомив , що зростання зарплат у 2025 році продовжувалося, однак темпи були нижчими, ніж роком раніше. За даними Держстату, середня зарплата у листопаді 2025 року становила 27,2 тис. грн, а за даними Work.ua, медіанна пропонована зарплата в грудні зросла на 22% р/р — до 27,5 тис. грн.

Економіст Олег Гетман вважає , що середня зарплата в Україні досягне європейського розміру у 1000 доларів не раніше аніж за 3−4 роки. За його словами, середня зарплата в Україні буде зростати поступово, приблизно нинішніми темпами — на 15−20% на рік.

Дані дослідження Freelancehunt свідчать , що понад 60% фрилансерів заробляють більше завдяки ШІ. Це важливий сигнал для бізнесу: AI перестав бути експериментом і став фактором, який змінює структуру витрат та конкуренції.

✅ Відмітимо, що інвестування в криптовалюти залишається одним із найбільш перспективних напрямків для диверсифікації портфеля та отримання потенційно високої прибутковості. Цього року найбільші шанси на успіх мають не спекулятивні токени, а проєкти з реальною прикладною цінністю, зрозумілою економічною моделлю та стійким попитом з боку користувачів та бізнесу. У новій статті розповідаємо, на які криптовалюти можна робити ставку 2026 року:

Тимчасовий захист українців у Польщі

Польща офіційно встановила кінцеву дату дії тимчасового захисту для громадян України — 4 березня 2026 року. Після цієї дати статус PESEL UKR втратить чинність, а правила перебування українців у країні поступово будуть приведені у відповідність до загальних норм, що застосовуються до іноземців з-поза Європейського Союзу. За посиланням розповідаємо, як залишитися в країні.

До речі, в 2025 році кількість українських мігрантів за кордоном зростала на тлі складної безпекової ситуації в Україні. Так, в осінньо-зимовий період кількість мігрантів зросла на 161 тис. осіб.

Долар по 43 грн, євро по 50 грн

НБУ підвищив офіційний курс долара та євро до рекордних значень — 42,72 грн за долар і 49,92 грн за євро. Кандидатка економічних наук, завідувачка кафедри фінансів, обліку та аудиту Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту Юлія Нікольчук пояснила, що зростання курсу долара не є різким обвалом гривні.

💬 «Національний банк України свідомо не фіксує курс жорстко, щоб уникнути швидкого вичерпання валютних резервів і зберегти макрофінансову стабільність», — зазначила експертка.

НБУ закуповує обладнання для знищення монет

В інтернеті та в окремих медіа поширюється інформація про те, що реалізація ініціативи зі зміни назви розмінної монети «копійка» на «шаг» нібито потребуватиме значних додаткових витрат. Як «доказ» наводиться твердження про закупівлю Національним банком обладнання для знищення копійок, які нібито мають бути вилучені з обігу після зміни назви монет.

Оформлення документів

В Україні почав діяти порядок одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Постанова уряду закріпила на постійній основі можливість за один візит одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Послуга доступна як для однієї особи, так і для оформлення документів собі та закордонного паспорта або паспортів дитині чи дітям, які досягли або не досягли 14-річного віку.

