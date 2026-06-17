День фінансів: новий сервіс для ветеранів, поповнення карток monobank, системно важливі банки Сьогодні 17:38

Середа, 17 червня. НБУ прагне адаптувати банківський сектор до стандартів ЄС до 2028 року, а в «Дії» запрацював новий сервіс для ветеранів.

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Новий сервіс для ветеранів

Більше не потрібно Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви.Більше не потрібно особисто ходити по різних установах.

Системно важливі банки в 2026 році

Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системно важливих для 16 фінансових установ.

Також НБУ прагне адаптувати банківський сектор до стандартів ЄС до 2028 року. Водночас НБУ запускає банки фінансової інклюзії: затверджено правила роботи.

Довгострокові контракти на ринку електроенергії для бізнесу

Українські підприємства отримають можливість заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск механізму довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

Прибутки страхових компаній

Страхові компанії України продовжують активно нарощувати прибутковість. За даними квартальної фінансової звітності на платформі великих даних VKURSI, за перший квартал 2026 року 13 страховиків зі списку НБУ сукупно отримали 1,06 млрд грн

Ціни на оренду квартир на заході країни

Нині попит на оренду в західних регіонах залишається стабільно високим через відносну безпеку. Львів залищається лідером серед запитів на оренду на Заході України. Які ж ціни в інших, менш популярних містах? Сьогодні розберемо такі міста: Чернівці, Рівне, Луцьк.

📄До речі, комунальні платіжки — тема, яка стабільно тримає українців у тонусі. Станом на початок 2026 року загальний борг населення за житлово-комунальні послуги перевищив 100 млрд гривень.

У цьому матеріалі Finance.ua розбираємося: як перевірити свої рахунки, кому держава дозволяє законно не платити та що робити, якщо цифри у платіжках стали непідйомними.

Поповнення карток monobank

З 1 липня 2026 року за поповнення карток monobank через термінали EasyPay почне стягуватися комісія. Про це банк повідомив користувачів через сповіщення у застосунку. Водночас поповнювати картку без комісії надалі можна через термінали monobank, А-Банку та City-24.

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