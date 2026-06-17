Ціни на оренду квартир на заході країни: Чернівці, Рівне, Луцьк (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Ціни на оренду квартир на заході країни: Чернівці, Рівне, Луцьк (інфографіка)

Нині попит на оренду в західних регіонах залишається стабільно високим через відносну безпеку. Львів залищається лідером серед запитів на оренду на Заході України. Які ж ціни в інших, менш популярних містах?

Чернівці, Рівне, Луцьк, аналізуючи інфографіку Сьогодні розберемо такі міста як, аналізуючи інфографіку ЛУН

Чернівці

На початок червня середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Чернівцях становить 15 552 грн. Оренда 2-кімнатної обійдеться в середньому у 18 431 грн.

Станом на 16 червня 2026 року медіанна ціна 1 кімн. 15 700 гривень, 2 кімн. - 20 300 грн. Трикімнатні — 20 900 грн.

інфографіка ЛУН

Найбільше поширена ціна в цьому місті України - 15 500 гривень за місяць.

інфографіка ЛУН

Рівне

Вартість оренди житла в Рівному продовжує зростати. За останні пів року середня ціна на однокімнатні квартири збільшилась на 2000 грн.

Попит на оренду в західних регіонах залишається високим через відносну безпеку, але все ж тут ціни нижчі, ніж у Чернівцях.

Станом на 16 червня 2025 року оренда 1 кім. кваритри в РІвному 12 тис. гривень. 2 кімнатної — 13 тис. гривень.

інфографіка ЛУН

Іноді на ринку є пропозиції від 8500 тис. гривень за 1 кім квартиру.

інфографіка ЛУН

Луцьк

Оренда житла в Луцьку продовжує дорожчати. На початок червня середня вартість 1-кімнатної квартири становить 15 000 грн, що на 7% більше, ніж пів року тому.

Різниця між 1 кімнатною та 2 кімнатною тут невелика і становить 15 тис. та 16 тис. гривень.

інфографіка ЛУН

беззаперечним лідером за обсягом угод з нерухомістю сьогодні є Львів. Як Finance.ua писав, щобеззаперечним лідером за обсягом угод з нерухомістю сьогодні є Львів. Як розповів співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга, саме він, за словами фахівця, став флагманом ринку, хоча ціни там суттєво завищені.

Раніше ми писали , що середня ціна квадратного метра в новобудовах комфорт-класу наразі становить 57,5 тис. грн (1280 дол.), що на 18% більше, ніж рік тому.

Ціни на житло від забудовників у Львові зростають. За останні пів року вартість у доларах зросла на 8−9%. Інтерес інвесторів підтримує попит на житло в західних регіонах.

Києві незначно впала. За останній рік 1-кімнатні квартири впали в ціні 3%, а 3-кімнатні — 11%. В той час двокімнатні квартири лишилися на рівні ціни весни 2025-го року. Водчночас на початку червня 2026 року середня вартість оренди незначно впала. За останній рік 1-кімнатні квартири впали в ціні 3%, а 3-кімнатні — 11%.В той час двокімнатні квартири лишилися на рівні ціни весни 2025-го року.

Нагадаємо, у Києві триває активне будівництво житла, але для покупців сьогодні важливі не лише темпи, а й гарантії: чи вчасно здадуть будинок, чи відповідає він заявленому класу і чи все гаразд із документами.

у відео на нашому YouTube-каналі. Саме ці критерії лягли в основу нового дослідження ринку нерухомості

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