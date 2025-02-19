День фінансів: нова система Е-запису, нова послуга в «Дії», офіційна середня зарплата — Finance.ua

День фінансів: нова система Е-запису, нова послуга в «Дії», офіційна середня зарплата Сьогодні 17:30

У середу, 19 лютого, Finance.ua детально розглянув програми «Домівка+», «Субсидія на оренду житла», оновлену програму «єОселя» та інші пільгові програми, спрямовані на підтримку молоді, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців сільської місцевості. Проце йдеться в нашій новій статті:

В «Дії» запустили нову послугу. Як Як повідомили в пресслужбі Дії, вони запустили на порталі Дія нову послугу для підприємців — декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Перелік ліків, на які знизять ціни на 30% з 1 березня. Українські фармацевтичні Українські фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня. Також запропоновано заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.

Результати фінансового моніторингу за рік. 1,7 млн 1,7 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державного фінансового моніторингу. За рік повідомлень побільшало на 23%.

Нова система Е-запису. 18 лютогозапустили першу чергу впровадження нової системи Е-запис одразу в 53-х сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. У перший день роботи системи для отримання послуг сервісних центрів МВС зареєструвалися 39 громадян. Наразі найбільша кількість 18 лютогозапустили першу чергу впровадження нової системи Е-запис одразу в 53-х сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. У перший день роботи системи для отримання послуг сервісних центрів МВС зареєструвалися 39 громадян. Наразі найбільша кількість реєстрацій — для отримання послуги зі складання практичного іспиту.

Як зростала офіційна середня зарплата. Пенсійний фонд України затвердив показник середньої Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. За останній рік зарплати зросли на 3 178 гривень.

В Україні стартує перший аукціон з обміну ОВДП. Міністерство фінансів України сьогодні Міністерство фінансів України сьогодні проведе перший аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через електронну торговельну систему Bloomberg. Учасникам ринку пропонується обміняти короткострокові ОВДП, які погашаються вже 26 лютого 2025 року, на нові облігації з терміном погашення майже два роки — до 13 січня 2027 року.

Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти росії. Посли Європейського Союзу (ЄС) 19 Посли Європейського Союзу (ЄС) 19 лютого 2025 року погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію росії проти України.

Голова Європарламенту оцінила, чи вдасться протистояти Китаю або росії. Європа буде готова самостійно Європа буде готова самостійно протистояти загрозам з боку Китаю чи росії, якщо США вирішать зменшити свій внесок у колективну безпеку, впевнена голова Європарламенту Роберта Мецола.

Які гарантії безпеки ЄС може дати Україні, — відповідь глави Європарламенту.

Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу президента. Володимиру Зеленському довіряють більше половини українців. Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці Володимиру Зеленському довіряють більше половини українців. Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці рейтинг президента зріс. Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Зеленському, не довіряють — 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

США призупинили прийом заяв на імміграцію. Адміністрація президента США Дональда Трампа Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих громадянами з Латинської Америки та України, яким було дозволено в’їзд за програмами часів експрезидента Джо Байдена. Ініціатори посилаються на шахрайство та міркування безпеки.

Хто із союзників надав найбільшу допомогу Україні. США, Німеччина та Велика Британія США, Німеччина та Велика Британія виділили Україні найбільший обсяг військової, фінансової та гуманітарної допомоги з початку повномасштабної війни.

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