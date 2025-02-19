Які гарантії безпеки ЄС може дати Україні, — відповідь глави Європарламенту Сьогодні 11:12

Які гарантії безпеки ЄС може дати Україні, — відповідь глави Європарламенту, www.rbc.ua

ЄС продовжує посилювати підтримку України. Глава Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Європа готова надавати Україні гарантії безпеки.

Про це повідомила голова Європарламенту Роберта Метсола в інтерв’ю РБК-Україна.

Роберта Метсола заявила, що Європа готова надати Україні необхідні гарантії безпеки, навіть якщо США не зможуть зробити те саме. Вона наголосила, що ЄС уже мобілізував 48,5 мільярда євро на військову допомогу та продовжує зміцнювати обороноздатність України.

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За її словами, ключовим пріоритетом є посилення оборонних можливостей ЄС, зокрема інтеграція 27 армій країн-членів для кращої координації та підвищення ефективності. Вже передано понад мільйон боєприпасів, навчено 75 000 українських військових, а також розглядається використання доходів від заморожених російських активів на підтримку України.

Метсола підкреслила, що ситуація потребує постійного перегляду, і ЄС готовий розширювати гарантії безпеки. Вона зазначила, що, а Європа має діяти рішуче, зміцнюючи оборонну співпрацю з Україною.

«Отже, ми вже діємо, але, звісно, маємо оцінювати ситуацію і бути готовими надати всі необхідні гарантії безпеки, щоб забезпечити тривалий мир», — наголосила вона.

Нагадаємо, що Європейські урядовці готують новий великий пакет фінансування для оборони та підтримки України. Однак анонс витрат відкладено до виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути політичних суперечок перед голосуванням.

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