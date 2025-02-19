В Україні стартує перший аукціон з обміну ОВДП — Finance.ua

В Україні стартує перший аукціон з обміну ОВДП
Міністерство фінансів України сьогодні проведе перший аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через електронну торговельну систему Bloomberg.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
«Міністерство фінансів України на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р. № 80 „Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик“ та постанови Правління Національного банку України від 18.06.2003 року № 248 „Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням та обміном облігацій внутрішньої державної позики“ (зі змінами), оголошує проведення аукціону з обміну державних облігацій через ЕТС (Bloomberg), який відбудеться 19 лютого 2025 р.», — йдеться в повідомленні.
Учасникам ринку пропонується обміняти короткострокові ОВДП, які погашаються вже 26 лютого 2025 року, на нові облігації з терміном погашення майже два роки — до 13 січня 2027 року.
За такої умови справедлива вартість облігацій для обміну становить 107,722% від номінальної вартості, що забезпечує додатковий дохід інвесторам.
Зокрема, за новими облігаціями передбачено виплату відсотків чотири рази: 16 липня 2025 року, 14 січня 2026 року, 15 липня 2026 року та 13 січня 2027 року.
Дата проведення розрахунків за аукціоном — 21 лютого 2025 року. Термін обігу нових облігацій становить 691 день. Обмеження на обсяг розміщення облігацій не встановлено.
Це нова практика для України, але вона давно використовується в інших країнах і допомагає зробити ринок державних цінних паперів більш гнучким та ефективним. Такий механізм обміну дозволить учасникам ринку замінити поточні державні облігації на більш вигідні нові випуски ОВДП.
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