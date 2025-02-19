62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка) — Finance.ua
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62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка)

Особисті фінанси
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62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка)
62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка)
1,7 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державного фінансового моніторингу. За рік повідомлень побільшало на 23%.
Про це повідомляє Опендатабот.
99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, тоді як усі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).
62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка)
Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції — 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд.
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Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.
62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка)
Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції — 31% (323 справи). Ще 27% або 289 повідомлень — до СБУ та 15% чи 156 матеріали — до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.
Від початку повномасштабної у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ.
Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора — 7% (71). Ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Довідка Finance.ua:

  • Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.
  • Порогові фіноперації — ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму\тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування особою підозрілих публічних діячів.
  • Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує людину. На це може впливати поведінка особи, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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