62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка) — Finance.ua

62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка) Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

62,5 млрд грн під підозрою: результати фінансового моніторингу за рік (інфографіка)

1,7 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державного фінансового моніторингу. За рік повідомлень побільшало на 23%.

Про це повідомляє Опендатабот.

99% повідомлень про необхідну перевірку подають банки, тоді як усі інші надходять від небанківських установ (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

Рік до року зростає кількість повідомлень про підозрілі операції — 5% у 2021 році проти 18% торік. Втім переважна більшість все ж стосується порогових операцій — 82% або 1,44 млрд.

Понад 1 тис. матеріалів після перевірки було направлено до відповідних органів. Їх загальна сума склала 62,59 млрд грн.

Найбільше матеріалів направляють до Національної поліції — 31% (323 справи). Ще 27% або 289 повідомлень — до СБУ та 15% чи 156 матеріали — до НАБУ. Сумарно усі ці справи оцінюються у 37,39 млрд грн.

Від початку повномасштабної у 3,3 рази побільшало матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до ДБР (11% або 118 матеріалів). Водночас кількість матеріалів, направлених до Податкової, скоротилася аж у 2,5 раза до 95 справ.

Найменше матеріалів надійшло до Офісу Генпрокурора — 7% (71). Ще 1 матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Довідка Finance.ua:

Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.

Порогові фіноперації — ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тис. грн та має хоча б одну із наведених ознак: прояв сепаратизму\тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу та неналежне виявлення та санкціонування особою підозрілих публічних діячів.

Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявності підозр та доказів у банку, який обслуговує людину. На це може впливати поведінка особи, невідповідність наданої інформації та інші чинники.

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