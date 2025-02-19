США призупинили прийом заяв на імміграцію. Під паузу потрапили українці, — CBS Сьогодні 10:10

США призупинили прийом заяв на імміграцію. Під паузу потрапили українці, — CBS

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих громадянами з Латинської Америки та України, яким було дозволено в’їзд за програмами часів експрезидента Джо Байдена. Ініціатори посилаються на шахрайство та міркування безпеки.

Про це повідомляє CBS News

Призупинення розгляду заяв триватиме невизначений час, поки чиновники працюватимуть над виявленням потенційних випадків шахрайства та вдосконаленням процедур перевірки з міркувань національної та громадської безпеки.

Видання зазначає, що цей крок, про який раніше не повідомлялося, загрожує створити невизначеність для мігрантів, які перебували в процесі подачі заявок на різноманітні імміграційні пільги, що дали б їм змогу залишитися у США на законних підставах, а в деяких випадках — назавжди.

Хоча точна кількість постраждалих мігрантів невідома, призупинення розгляду заявок стосується кількох програм адміністрації Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців приїхати до США на законних підставах завдяки імміграційному закону. Цей закон уповноважує уряд США швидко приймати іноземців з гуманітарних або суспільно корисних міркувань.

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Як пише CBS, адміністрація Байдена використовувала цей закон у великих масштабах, частково для того, щоб заохотити мігрантів реєструватися на легальних каналах міграції замість того, щоб нелегально перетинати південний кордон.

Своєю чергою адміністрація Трампа швидко призупинила ці зусилля, стверджуючи, що це є зловживанням повноваженнями.

Нагадаємо, Трамп у перші години свого президентства ввів надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Іншим указом він скасував автоматичне надання громадянства США всім тим, хто народився на території країни. Крім того, Міністерство внутрішньої безпеки призупинило програми, які дозволяли іммігрантам тимчасово перебувати в США.

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