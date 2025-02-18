Трамп хоче перетворити Україну на економічну колонію США — Тhe Telegraph Сьогодні 20:33

Ціна за допомогу США для Києва неймовірно висока. Американський лідер Дональд Трамп не приховує потенційну загрозу для України, якщо президент Володимир Зеленський відмовиться від умов Вашингтона.

Видання The Telegraph пише, що вимоги Білого дому рівносильні економічній колонізації України, з наданням значних прав на її мінеральні, нафтові та газові ресурси, порти та іншу інфраструктуру.

Ці вимоги викликали паніку в Києві та перевищують те, на що готові погодитися офіційні особи. Однак один із козирів, який запропонував сам Зеленський, — це доступ до національних ресурсів України на суму 500 мільярдів доларів, включно з тим, що Трамп назвав «надзвичайно цінними» корисними копалинами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

Ці корисні копалини приховують у собі привабливі перспективи: США зможуть позбутися залежності від китайських постачань критично важливих мінералів, які використовуються у виробництві всього — від вітряних турбін до iPhone і стелс-винищувачів.

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В умовах, коли Вашингтон веде «великодержавне» змагання з Пекіном, ресурси України, вартість яких оцінюють у 15 трильйонів доларів, теоретично можуть стати в нагоді.

Зеленський поки що відкинув пропозицію Трампа, і аналітики пророкують, що агресивна гра США зустріне опір у столицях Європи, які теж прагнуть тісної співпраці з Києвом у галузі корисних копалин.

Як і Європейський союз, США та інші геополітичні гравці шукають можливості поставок критично важливих мінералів з Китаю і прагнуть укласти угоди з партнерами, які в майбутньому могли б їх постачати.

УНІАН За матеріалами:

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