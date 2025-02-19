Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу президента — Finance.ua

Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу президента Сьогодні 11:23

Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу президента

Володимиру Зеленському довіряють більше половини українців. Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці рейтинг президента зріс.

Про це повідомляє опитування КМІС.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Зеленському, не довіряють — 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли йому довіряли 52%, не довіряли — 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, президент Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві і тим більше зберігає легітимність. За його словами, для демократичного суспільства мати поточний показник довіри — це дуже гарний результат.

«Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з точки зору самих українських громадян з цим проблем немає, нинішній президент і влада цілком легітимні вести складні перемовини, а вибори мають бути після завершення війни і щонайменше отримання Україною надійних безпекових гарантій», — додав соціолог.

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