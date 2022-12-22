День фінансів: нова функція monobank, вимоги МВФ, готівка без комісії для пенсіонерів — Finance.ua

День фінансів: нова функція monobank, вимоги МВФ, готівка без комісії для пенсіонерів Сьогодні 17:50

В четвер, 22 грудня, стало відомо, які вимоги МВФ, які зобов’язалась виконати Україна, та про нову корисну функцію від monobank:

Вимоги МВФ. Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету. Структурний маяк для Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року. У найближчому майбутньому це включатиме подання Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету. Структурний маяк для Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року. У найближчому майбутньому це включатиме подання наступних трьох законопроектів до парламенту.

«Енергетична» допомога від ЄС. Європейський союз надасть Україні Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів. Крім того, вона заявила, що Україна отримає енергозберігаючі лампочки.

Данія виділила новий пакет допомоги Україні на суму понад $40 мільйонів.

Продовження терміну дії водійських прав українців. У Норвегії три роки, поки діє колективний захист у країні. У Норвегії продовжили термін дії водійських прав для українських біженців нароки, поки діє колективний захист у країні.

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Готівка без комісії. Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко зазначив, що міністерство під час війни постійно працює над спрощенням процедури отримання пенсій та інших соціальних виплат. Українці можуть зняти готівку зі своїх банківських рахунків на касах супермаркетів. Така можливість також поширюється і на пенсійні виплати. Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко зазначив, що міністерство під час війни постійно працює над спрощенням процедури отримання пенсій та інших соціальних виплат. Українці можуть зняти готівку зі своїх банківських рахунків на касах супермаркетів. Така можливість також поширюється і на пенсійні виплати. Список магазинів , аптек де можна це зробити.

Нова функція monobank. У застосунок monobank У застосунок monobank додали мапу терміналів, що працюють, для безготівкової оплати в торгових точках, АЗС та кафе тощо. З її допомогою можна перевірити, де під час відключення світла є можливість розплатитися карткою.

Основні чинники збільшення ліквідності банків. Як розповів Богдан Данилишин, Член Ради НБУ, основним Як розповів Богдан Данилишин, Член Ради НБУ, основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти банкам та збільшення готівки поза банками дещо зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, чи зміниться курс гривні найближчим часом.

Про ризики девальвації та перехід до плаваючого курсу також розповів голова Райффайзен Банку.

В новому відео Олексій Козирев відповідає на ваші запитання з коментарів під минулими відео: куди не варто інвестувати під час війни та дав прогноз курсу долара та євро на період з 22 по 28 грудня:

Санкційна пастка. На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінансові фірми Казахстану скуповують російський державний борг у інвесторів, які не можуть вийти з ринку рф через санкції. Як повідомляє Bloomberg, держборг На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну фінансові фірми Казахстану скуповують російський державний борг у інвесторів, які не можуть вийти з ринку рф через санкції. Як повідомляє Bloomberg, держборг викуповується зі значним дисконтом. Багато іноземних інвесторів з рублевими суверенними облігаціями тепер залишилися з паперами, за якими вони не можуть отримати доступ до платежів за межами росії.

Укрпошта анонсувала вихід останньої марки у цьому році. 23 грудня 23 грудня вводиться в обіг поштова марка «Щедрик. Carol of the Bells», яка є заключною в циклі марок, випущених АТ «Укрпошта» в 2022 році. Придбати поштовий випуск «Щедрик. Carol of the Bells» можна буде, починаючи з 23 грудня, у міських відділеннях Укрпошти, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Вперше в історії: в Україні виставили на аукціон морський порт. Фонд державного майна України оголосив Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу майнового комплексу порту «Усть-Дунайськ» (Одеська обл.). Новий власник зможе інвестувати кошти і зробити з Порту сучасний перевантажувальний центр. Аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу порту запланований на 17 січня 2023 року. Стартова ціна — 60 млн грн.

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